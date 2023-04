Bagnaia a su se sortir d'une situation "stressante"

Après son entame de saison parfaite au Portugal, Pecco Bagnaia a connu une première journée plus délicate en Argentine, sur un circuit qui n'a jamais vu Ducati triompher. Pendant qu'Aprilia faisait forte impression avec ses deux doublés, l'homme fort de Borgo Panigale a dû se battre pour trouver le bon rythme. Seulement dixième de la première séance, il a lentement grimpé dans la hiérarchie dans l'après-midi pour réaliser le sixième temps et assurer sa place en Q2.

"Je ne me sens pas très bien physiquement, j'ai un peu de fièvre mais c'est une autre histoire", a commenté Bagnaia, préférant surtout évoquer son travail sur la Ducati : "Concernant mes sensations sur la moto, [vendredi] matin j'avais un peu de mal à trouver le rythme. C'était beaucoup mieux dans l'après-midi, dès le début. On a dû beaucoup travailler. On n'a pas enchaîné beaucoup de tours parce qu'on était un peu en retrait et qu'on devait travailler."

Bagnaia était pris entre le marteau et l'enclume, devant d'un côté améliorer les réglages de sa moto et de l'autre assurer sa place en Q2, le nouveau format des week-ends ne comptant plus que les deux premières séances pour le classement combiné. La situation a suscité une certaine tension chez le Champion du monde.

"À Portimão, tout était déjà en place, [vendredi à Termas] non. Dans mes tours pendant la séance, j'étais constant mais je n'enchaînais que deux tours. J'avais beaucoup de travail pour améliorer ma situation et on l'a fait. Je suis content de ça mais les Essais 2 sont un peu stressants parce qu'on doit faire beaucoup de tours, on doit améliorer et ce n'est pas facile quand on a de mauvaises sensations."

"Mais on a réussi à progresser et à être devant, l'objectif était d'être dans le top 10 et on l'a fait. Je suis content de ça mais on doit réfléchir à une stratégie différente pour être plus performants dès le début et avoir moins de travail."

Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia a en plus dû effectuer ce travail sans pouvoir s'appuyer sur Enea Bastianini, forfait pour l'Argentine. Et même s'il était loin d'être seul dans le clan Ducati, qui aligne six autres pilotes ce week-end, il a perçu les effets de l'absence de son nouveau coéquipier.

"C'est sûr que ça compte. Quand on peut discuter avec quelqu'un de l'autre côté du garage, on peut facilement comprendre et progresser. Mais on partage aussi les données avec toutes les Ducati et en regardant les données des autres pilotes, on voit assez clairement s'ils font un meilleur travail ou pas. À cet égard c'est comme d'habitude mais en termes d'ambiance, c'est sûr que ça aide d'avoir son coéquipier dans le garage."

Bagnaia a su surmonter ces difficultés et trouver un bon rythme de course, mais estime que des progrès doivent encore être faits pour rivaliser avec les Aprilia sur un tour : "En termes de rythme, je suis content. Je me sens bien en pneus usés, je me sens proche de l'Aprilia. Il nous manque juste quelque chose en pneus neufs, ils sont plus performants que nous et j'ai un peu de mal à trouver des sensations que j'ai habituellement avec l'avant. On travaille pour ça. On aura demain matin, il sera important d'améliorer le rythme et les sensations sur l'avant. je sens que ça sera mieux si on améliore ça."

Les températures seront-elles suffisamment élevées pour rendre cette courte séance utile ? "Je l'espère sincèrement. C'est sûr que les conditions seront meilleures parce qu'on a fait beaucoup de tours aujourd'hui. Le vent était aussi un peu bizarre parce qu'il te poussait hors de la piste au virage 3, et avec les bosses ce n'était pas facile. Je pense que ça sera un peu mieux [samedi] matin."