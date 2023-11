Bagnaia soulagé après avoir eu "très peur" de percuter Di Giannantonio

Comme en Malaisie, Pecco Bagnaia a été plus en difficulté que Jorge Martín en course sprint au Qatar mais la situation s'est totalement inversée en course principale, et dans des proportions inattendues. Auteur du holeshot depuis la quatrième place sur la grille, l'Italien a longtemps mené la danse, avant d'être doublé par Fabio Di Giannantonio à trois tours de l'arrivée, puis de définitivement perdre le contact avec une erreur au premier virage, dans laquelle il a failli percuter le pilote Gresini.

Pendant ce temps, Martín vivait une course très difficile, conclue à une lointaine dixième position, ce qui permettra à Bagnaia d'arriver à Valence avec une avance de 21 points, la plus confortable pour lui depuis le GP d'Australie. De quoi redonner le sourire au pilote Ducati, malgré la frustration d'avoir vu la victoire lui échapper.

"Je suis content mais pas à 100%", a reconnu Bagnaia en conférence de presse. "J'ai fait ce que j'attendais de moi hier. Je m'attendais à avoir ce rythme hier mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Tout s'est passé à la perfection aujourd'hui. Dès le départ, j'ai essayé d'attaquer, de faire ma course idéale. C'était sympa de retrouver la première place et d'attaquer, de rouler à mon rythme. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps."

"Je suis très content de ça, du rythme montré, [mais] pas satisfait parce qu'aujourd'hui j'ai fait la même erreur qu'en 2021 face à Johann Zarco. Je ne suis pas content de ça parce que normalement, j'apprends de mes erreurs mais en tout cas, je ne m'attendais pas à avoir autant d'aspiration. Mais on doit quand même être satisfaits. Diggia a été fantastique tout le week-end et aujourd'hui, il avait un meilleur rythme que moi, donc j'ai juste essayé."

Pecco Bagnaia n'a pas pu contenir Fabio Di Giannantonio

Bagnaia n'a pas tant été surpris des performances de Di Giannantonio, mais plus d'avoir pu attaquer tout au long de la course alors que les pneus se dégradaient vite en course sprint : "Je m'attendais à son rythme. Je ne m'attendais pas à ce que le rythme de la course soit si rapide parce que c'était le même qu'hier et que les conditions étaient similaires. Normalement, avec moins de tours, on peut attaquer plus. Le rythme était très bon et quand j'attaquais, il était tout le temps très proche de moi. Je me suis dit 'ok, il a quelque chose en plus aujourd'hui', mais j'ai essayé et ce n'était pas suffisant."

Avant de doubler Bagnaia, Di Giannantonio a reçu l'information "mapping 8" sur son tableau de bord, une facétie de l'équipe Gresini en référence au GP de Malaisie 2017, où Jorge Lorenzo avait reçu cette information qui était en fait une consigne pour laisser passer Andrea Dovizioso, ce qu'il n'avait pas fait. Ce week-end, Di Giannantonio et son équipe avaient choisi ce code pour donner l'instruction de doubler. "Il a eu un mapping 8 ?" s'est amusé Bagnaia sur le site du MotoGP en apprenant l'information. "Ça aurait été fantastique que ce soit le même qu'avant !"

"Mais en tout cas, il était plus rapide, j'ai fait le maximum avec mon rythme. J'ai fait mon meilleur tour le tour avant de sortir large. Il était proche de moi, à chaque fois que j'attaquais plus, il attaquait un peu plus, on était tout le temps plus proches. J'ai essayé de faire mon mieux mais ça n'a pas suffi. Mon seul objectif était de gagner, mais sans prendre trop de risques parce qu'il était très, très important de prendre des points aujourd'hui."

Pecco Bagnaia a failli tout perdre au premier virage

C'est peu de temps après ce dépassement que Bagnaia s'est fait une très grosse frayeur en évitant de peu le contact avec Di Giannantonio au premier virage, ce qui a mis fin à ses espoirs de victoire : "J'ai eu très peur sur le moment. À un moment, je me suis dit qu'on allait se toucher, que j'allais le percuter et que ce serait un désastre ! J'ai pu faire glisser la moto et ça m'a permis de pousser au freinage pour ralentir la moto, ce qui était la seule chose possible. Dans les deux tours suivant, j'avais très peur et j'étais très lent ! [rires]."

"Je voulais juste rester en piste", a reconnu Bagnaia. "Je me suis juste dit 'Maintenant, je dois finir la course sans prendre aucun risque' parce que la deuxième place était acceptable, sincèrement. Gagner aurait eu une grosse signification, pas que pour le championnat mais aussi pour moi parce qu'après cette période, il était très important de remporter une course. Mais en tout cas, on a montré un rythme vraiment incroyable et c'était fantastique."