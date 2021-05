Qualifié quatrième pour la course de Jerez, Pecco Bagnaia sait pertinemment que sa Ducati comme celle de son coéquipier, placée un cran plus haut, n'auront pas l'avantage à la régulière sur les Yamaha de tête. Sur un circuit traditionnellement compliqué pour les Desmosedici, le pilote italien ne se résigne pas, encouragé notamment par une bonne première journée, puis des progrès accomplis samedi en termes de rythme. Il sait toutefois qu'il faudra mettre les Yamaha en difficulté dès le départ pour avoir une chance de les battre à l'issue des 25 tours de la course.

"La stratégie sera de mieux partir que les Yamaha, essayer de les ralentir au départ, et peut-être que pour nous dépasser, ils devront utiliser plus le pneu arrière", a suggéré Bagnaia samedi soir, tout en rappelant qu'il faudrait aviser sur le moment. "Il est difficile de pronostiquer une stratégie pour le moment. J'essaierai de prendre le meilleur départ possible et de me mettre devant."

S'il peut miser sur le système de départ qui fait des Ducati des fusées à l'extinction des feux, le pilote turinois reste conscient que la comparaison directe avec le potentiel des M1 n'est pas à son avantage. "Nous devons réduire davantage l'écart car pour le moment, les Yamaha, surtout Fabio [Quartararo] et Franco [Morbidelli] ont un meilleur rythme que nous, je pense de deux ou trois dixièmes, donc nous devons travailler plus", a-t-il pointé. "Mon rythme n'est pas si mal, mais ils ont un peu plus de traction que nous en ce moment. On y travaille car il est très important de rouler de façon beaucoup plus constante avec plus d'adhérence."

"Ils arrivent à utiliser un peu plus le grip initial du pneu, à être un peu plus incisifs dans cette phase, parce qu'ils ont généralement plus de traction que nous", a-t-il expliqué. "Sur cette piste, on souffre un peu en termes de traction. Le grip est très différent de l'année dernière. Il y en a pas mal en moins, même s'il fait beaucoup plus frais donc c'est un peu étrange. Mais on travaille beaucoup."

Les EL4 ont apporté à Bagnaia des signaux encourageants dans l'optique de ce qu'il pourra réaliser à partir de 14h. "J'ai gagné une demi-seconde en rythme, ce qui est très bon, et le temps de 1'38"5 que j'ai fait au 26e tour de mon pneu [arrière] a été très positif en vue de la course, étant donné que l'année dernière il était très difficile de tourner en petits 1'39 ou dans la fenêtre haute des 1'38", a-t-il pointé. "On verra. Je n'arrive pas à faire de pronostics pour la course pour le moment, je n'arrive pas à bien la cerner, parce que les EL4 ont été très particuliers. Habituellement, presque tous les pilotes les font en pneus usés, alors que là presque tout le monde était en pneus neufs, à part Franco, moi et quelques autres."

Quelque peu sur la retenue, Pecco Bagnaia sait pertinemment qu'il est moins bien loti que sur les deux pistes précédemment visitées en ce début de saison, Jerez n'ayant pas vu de Ducati s'imposer depuis 2006. "Quand je suis rapide comme je l'étais à Portimão, je suis clairement un peu plus serein. Mais au final, quatrième sur une piste qui pour nous est très difficile, ça n'est pas mal. Mon rythme est bon, alors on verra", soulignait-il malgré tout.

"Franchement, je m'attendais à un peu plus étant donné [ce que j'avais fait vendredi]. Je ne me suis pas senti très bien avec le vent et surtout avec le grip des pneus qualifs. Je n'ai pas réussi à m'adapter à l'adhérence et j'ai failli tomber plusieurs fois. J'ai risqué un highside assez violent au virage 7 parce que le grip était un peu particulier, mais dans le troisième tour de mon pneu j'ai finalement réussi à faire un temps qui m'a permis d'être assez haut placé, et ça aurait aussi pu être une première ligne. Jack [Miller] a été bon pour exploiter mon aspiration et faire son temps, mais en tout cas je pars moi aussi assez haut."

Avec Chloé Millois

