Bagnaia n'a toujours pas décidé s'il portera le numéro 1

Quelques jours après avoir été sacré Champion du monde, Pecco Bagnaia avait logiquement été interrogé au sujet du numéro qu'il porterait la saison suivante, et l'Italien hésitait alors entre conserver le #63 ou opter pour le mythique numéro 1 en 2023. Cette tradition, renouvelée d'année en année par les différents champions, avait connu un coup d’arrêt avec Valentino Rossi, qui ne s'était jamais départi de son #46, mais avait repris avec Nicky Hayden en 2007, Casey Stoner en 2008 et Jorge Lorenzo en 2011.

L'Australien et l'Espagnol ne l'avaient cependant pas réitérée lors de la saison qui avait suivi leur second sacre, respectivement en 2012 et 2013, et depuis aucun numéro 1 n'a arpenté les circuits en MotoGP. Titrés à leur tour par la suite, Marc Márquez et Fabio Quartararo n'ont jamais souhaité quitter le #93 et le #20. Quant à Joan Mir, il avait fait durer le suspense jusqu'au début de la saison suivante avant d'annoncer sa volonté de conserver le #36.

S'il optait pour le numéro 1, Bagnaia relancerait donc une tradition qui s'est perdue, en grande partie à cause des soucis de merchandising que cela implique, puisque le numéro des pilotes est aujourd'hui devenu une marque à part entière. Il n'a toutefois pas caché être tenté par cette possibilité, lui qui a tant admiré les machines qui arboraient ce numéro par le passé. S'étant laissé le temps de la pause hivernale pour acter son choix, il dévoilera celui-ci lors de la présentation Ducati qui se tiendra lundi 23 janvier.

Seulement, à une semaine de l'événement, l'Italien ne s'est pas encore décidé et hésite toujours entre les deux possibilités. "Durant cette période j'ai changé énormément de fois d'avis. Au début j'avais choisi le 1, puis en vacances le 63", a-t-il reconnu lors de l'émission de télévision italienne Che tempo Che fa à laquelle il a participé le week-end dernier.

Si la décision avait semblé facile pour ses prédécesseurs, elle apparaît plus compliquée pour le pilote Ducati. Sans être parvenu à trancher après deux mois de réflexion, il actera finalement son choix sur le moment, au feeling. "Je déciderai mardi, quand on fera les photos pour la présentation. J'arriverai avec les deux numéros et je collerai [sur la moto] celui que je sentirai à ce moment-là", a-t-il confié.