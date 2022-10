Bagnaia a vécu "l'un des meilleurs moments de la saison"

Pecco Bagnaia est désormais à deux points de décrocher le titre MotoGP. S'il n'a pas été en mesure d'être sacré en Malaisie, il est parvenu à contrebalancer ses mauvaises qualifications en allant remporter le Grand Prix et a donc, plus que jamais, l'opportunité d'y parvenir à Valence dans deux semaines.

Pourtant, rien n'était gagné au terme de la Q2, qu'il a terminée en neuvième position après avoir chuté à deux reprises. Il a totalement fait oublier sa place sur la grille en jaillissant à l'extinction des feux et en virant en deuxième position dans le premier virage. "C'était incroyable !" s'est-il exclamé à l'arrivée.

"Tout au long du week-end je n'ai pas pu pratiquer [mes départs] lors des séances car j'ai chuté en EL3 donc je ne l'ai pas fait et j'ai chuté en Q2 donc je ne l'ai pas fait. Je n'étais donc pas sûr de mon départ, et ce matin mes deux [simulations] n'ont pas été très bonnes. Après le test de Barcelone on a fait quelque chose sur le système de départ de la moto qui a été bien car avant c'était très difficile de prendre un bon départ, on partait beaucoup en wheelie. J'ai pris 23 départs au test de Barcelone et depuis tous les départs ont été parfaits. Le premier freinage a été un peu risqué mais très utile."

Dès lors, l'Italien a pu commencer à souffler et à construire sa course pour tenter de revenir sur un Jorge Martín à nouveau sur une autre planète après sa pole position record. Néanmoins, le pilote Pramac est parti à la faute à la mi-course, offrant ainsi la tête à Bagnaia, qui avait fort à faire avec un Bastianini qu'on sentait en attente de doubler. Il l'a finalement fait, et les deux hommes se sont livrés à un duel sous tension jusqu'au drapeau à damier.

"Quand j'ai passé les deux premiers virages, j'ai été plus calme car je me suis dit que je pouvais commencer à adapter mon rythme. Jorge attaquait beaucoup devant moi, et après deux tours à essayer de le suivre, je me suis dit que son rythme était trop élevé pour moi donc j'ai baissé de rythme et ai été régulier. Jorge a malheureusement chuté mais ce rythme use plus le pneu arrière. Quoi qu'il en soit il faisait du très bon travail."

Enea Bastianini et Pecco Bagnaia au coude à coude sous les yeux de Fabio Quartararo.

"À part ça, le plus difficile de la course a été la partie où Enea m'a doublé car je savais que Fabio était troisième et aujourd'hui c'était très important de marquer le plus de points possible pour arriver à Valence en étant plus prudent. J'ai essayé de comprendre son rythme et ensuite j'ai vu que le mien était meilleur. J'ai essayé d'être à nouveau devant en freinant fort pour ne laisser aucune possibilité de réponse. Ça a été très dur mais ça a été l'un des meilleurs moments de la saison", a-t-il estimé.

En reprenant l'avantage sur son futur coéquipier, Bagnaia a tenté de s'échapper mais a été contraint de ralentir en raison de l'usure de son pneu arrière, ce qui a permis à Bastianini de revenir au contact lors du dernier tour. Ce dernier a tenté de porter une attaque mais s'est raté et Bagnaia s'est envolé vers son septième succès de la saison. "La victoire aujourd'hui était la seule possibilité", a-t-il affirmé.

Fabio Quartararo ayant terminé troisième, le dénouement de la saison aura donc lieu à Valence. Avec un avantage de 23 points, l'Italien a clairement l'avantage mais estime que les choses les plus simples peuvent se révéler être les plus difficiles, d'autant plus qu'il a montré durant le GP de Malaisie qu'il peut encore craquer sous la pression. "Le week-end a été assez dur, aussi à cause des erreurs que j'ai commises hier", a-t-il expliqué, en reconnaissant toutefois que la situation sera différente dans 15 jours. "Maintenant je peux me détendre."