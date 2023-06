Bagnaia : "Je ne veux pas de consignes d'équipe"

Ceux qui s'imaginent Pecco Bagnaia prêt à mesurer ses attaques pour gérer son statut de favori au championnat en sont pour leurs frais ! Le champion en titre n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de faire mieux qu'un très bon week-end en Allemagne.

Conscient de la supériorité de Jorge Martín, qu'il a vu s'échapper samedi pour assommer la course sprint, l'Italien a cherché à s'inspirer de l'efficacité de son adversaire, avec brio à en juger par les observations de Martín lui-même.

L'Espagnol a malgré tout pris les rênes ce dimanche, ce que Bagnaia a cherché à contrer. Il a réussi à revenir, puis à le déposséder de la tête pendant quelques tours, avant de voir le pilote Pramac répliquer. Et il a malgré tout insisté, jusqu'à chercher l'ouverture dans les tout derniers instants au point d'aller au contact. La touchette est arrivée alors qu'il commençait à préparer une tentative de dépassement pour le premier virage. "C'était peut-être trop ambitieux", admettra-t-il.

Le verdict final est que la victoire n'aura échappé à Bagnaia que pour 0"064 ! "Il mérite la victoire aujourd'hui parce qu'il était le plus compétitif, mais je suis content de ma performance, on a réussi à se rapprocher par rapport à hier", observe le pilote Ducati, combattif mais fair-play.

Arrivée à la photo-finish entre Jorge Martín et Pecco Bagnaia

"J'ai vraiment aimé la course, plus que celle d'hier. La bataille a été vraiment intense. J'ai tout essayé mais Jorge était plus rapide", explique-t-il. "J'ai essayé de me placer devant et de creuser l'écart, mais j'ai peut-être été un peu trop conservateur avec mon pneu arrière et il attaquait. Quand j'ai vu qu'il était repassé devant, j'ai juste essayé d'être aussi proche que possible pour avoir une chance dans les derniers tours, mais je ne l'ai pas eue."

"J'étais peut-être un peu plus compétitif dans les derniers tours, mais je n'ai pas eu l'opportunité d'essayer de dépasser. J'ai essayé de me placer en meilleure position à deux tours de la fin, mais je l'ai touché et j'ai perdu un peu de temps. Je suis malgré tout content de tout. On a beaucoup progressé depuis hier et on peut en être satisfaits."

"J'ai fait le maximum", retient Bagnaia, sans oublier son esprit de compétition. "Je suis content de la course, mais évidemment pas content du résultat. Mon ambition est toujours de gagner, c'est toujours mon objectif. Dans le dernier tour, j'ai pris des risques pour revenir sur Jorge, ça n'a pas suffi. Ça m'a un peu rappelé la course de l'année dernière à Misano, avec Enea [Bastianini], quand il avait pris un joker dans le dernier tour pour me rattraper. C'est bien que ce soit comme ça, ça doit continuer comme ça. Si cette attitude devait changer [chez moi], ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas."

Avec le doublé qu'il a réalisé ce week-end, Jorge Martín est revenu à 16 points au championnat. Comment Pecco Bagnaia juge-t-il cette lutte qui prend forme ? "Ça pourrait être amusant. On verra, il est en bonne forme, il fait du bon boulot et ça fait trois fois qu'il est sur le podium [le dimanche], alors il est très compétitif."

"À chaque course, on me demande qui est mon rival. Attendons, on verra bien ce qui se passe. C'est vrai que Jorge et Pramac, avec aussi Johann [Zarco], font du très bon travail. ils sont tout le temps devant, c'est leur troisième podium de suite. C'est la première fois cette année que je termine deux courses [du dimanche] de suite, alors c'est un bon point de départ", sourit-il en évoquant sa propre performance.

Dans un championnat de toute évidence dominé par Ducati, alors que la marque vient d'obtenir son tout premier quintuplé et a placé huit machines aux neuf premières places, Bagnaia réaffirme son intention de se battre de manière équitable.

"Je ne veux pas de consignes d'équipe, je n'aime pas les consignes d'équipe. Les choses dépendent bien sûr de l'intelligence de chaque pilote. L'année dernière, Enea a pu gagner des courses, je n'ai jamais voulu que Ducati le prive de la possibilité de se battre pour la victoire et pour le championnat. Et c'est pareil cette année. Je connais mon potentiel, je pense ne pas avoir besoin d'aide et je veux tout faire depuis ma partie du stand. Je sais que si tout se passe bien on peut se battre pour le titre sans aide."