Bagnaia vise un retour au GP de Styrie après son opération

L'infirmerie MotoGP a accueilli un nouveau pensionnaire ce vendredi, avec la blessure de Pecco Bagnaia. Accidenté dans le virage 1 de la piste de Brno à la fin des EL1, alors qu'il était lancé dans un time attack, le pilote Pramac a rapidement été fixé sur son sort : il souffre d'une fracture du plateau tibial externe du genou droit, légèrement déplacée.

Pris en charge par l'hôpital de Brno, Bagnaia doit désormais rejoindre l'Italie demain pour y être opéré. Le but à présent est de traiter cette blessure aussi vite que possible, afin de lui permettre de retrouver la grille dans deux semaines, à l'occasion du Grand Prix de Styrie, le deuxième qui sera disputé au Red Bull Ring.

"Malheureusement, dans ma chute en EL1 je me suis cassé le tibia. Demain matin je rentrerai en Italie, pour être opéré le plus vite possible. Heureusement, la fracture n'a pas touché les ligaments du genou et les délais de guérison seront donc plus rapides", souligne Pecco Bagnaia. "Je suis très déçu, parce que ce matin mes sensations avec la moto étaient vraiment excellentes. L'objectif est d'être de retour en piste pour la deuxième course en Autriche."

En attendant que le jeune pilote italien puisse faire son retour en piste, le team Pramac s'est déjà organisé : seul Jack Miller s'alignera dimanche au départ du Grand Prix de République Tchèque, tandis que la semaine prochaine Michele Pirro viendra renforcer les effectifs.

"Il ne courra pas ici, ni en Autriche la semaine prochaine. Il est très probable qu'il soit prêt pour la deuxième manche en Autriche", explique Francesco Guidotti, team manager, au site officiel du MotoGP. "Michele Pirro, le pilote d'essais Ducati, le remplacera pour la prochaine course. Ici, à Brno, nous ne remplacerons pas Pecco."