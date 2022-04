Bagnaia voit le "positif" et se rassure avec ses performances

Présenté comme l'un des principaux favoris au titre après avoir dominé la fin de la saison 2021, Pecco Bagnaia n'est que 20e du championnat après les deux premières manches de l'année. Son GP du Qatar s'est conclu sur une chute, alors qu'il vivait une course difficile et jouait une timide huitième place, et il n'a pris qu'un point au GP d'Indonésie, en proie à un inattendu manque de sensations sous la pluie.

À Losail, Bagnaia a maintes fois exprimé son agacement face au programme d'essais intensif de Ducati, qui l'avait empêché de prendre correctement ses marques sur la Desmosedici version 2022. Plus à l'aise sur sa moto sur l'île de Lambok, il a payé les drapeaux jaunes en EL2 qui l'ont envoyé en Q2 puis les différentes averses, le samedi matin et avant le départ.

L'Italien a déjà 29 points de retard sur Enea Bastianini, leader du championnat, et 27 sur Fabio Quartararo. En 2021, Le pilote Yamaha avait fait l'essentiel de son avance dans la première partie de la saison et Bagnaia sait qu'il devra vite rebondir pour rester dans la course à la couronne mondiale. Le vice-Champion du monde veut néanmoins garder son calme et préfère retenir ses bonnes performances plus que son maigre bilan comptable.

"Ce n'est que la deuxième course, on comprend des choses, et [...] j'avais des sensations incroyables avec la moto [au cours du warm-up, sur piste sèche] donc on était prêts à se battre pour la victoire", souligne Bagnaia. "On verra sur les prochaines courses mais j'aimerais remettre mon esprit à zéro et repartir, penser de façon positive, et ne pas penser que je manque tout le temps de chance."

Pecco Bagnaia

Bagnaia cherche à éviter une spirale négative mais s'attend néanmoins à ruminer sa mauvaise entame de saison jusqu'à son arrivée à Termas de Río Hondo, théâtre du prochain Grand Prix, d'autant plus que les critiques risquent de s'opposer à sa confiance au sujet de ses performances : "Il s'avère que les résultats disent exactement l'inverse, donc je ne veux pas trop en dire sinon je vais faire s'agacer des gens chez eux, que je sais déjà prêts à écrire et à casser les couilles."

"Je suis assez humain de ce point de vue-là, et c'est justement pour ça que je dis que c'est moche ensuite de lire des articles sur soi et de voir des commentaires, disons, négatifs", a-t-il ajouté. "C'est quelque chose qui va me faire réfléchir toute la semaine, mais me connaissant, je sais déjà que quand j'arriverai sur le prochain week-end, dès le mercredi je penserai à être le plus rapide de tous et à être devant. J'ai la chance aussi d'avoir à la maison les bonnes personnes pour m'aider en cela. Mon préparateur et ma copine sont très bons pour cela."

La situation n'est pas comparable à 2021

Pecco Bagnaia se rassure également en mesurant le chemin parcouru en un an, les difficultés qui lui ont couté cher à Doha puis Mandalika n'étant pas comparables à celles qu'il rencontrait au début de la saison 2021 : "L'année dernière, je suis parti en ayant de bonnes sensations mais je n'arrivais jamais à concrétiser. La situation était différente, j'arrivais d'une année difficile. Cette année, nos objectifs sont complètement différents."

"On a été vice-Champions du monde l'année dernière, on est partis avec l'idée de se battre pour le championnat sur la base de l'année dernière, mais malheureusement si on se base uniquement sur les résultats on ne peut pas dire qu'on y soit. C'est un début de saison très différent de celui de l'année dernière, à mon avis. La seule chose positive, c'est que les sensations que j'avais [pendant le warm-up] étaient à nouveau les bonnes et on était prêts à se battre, mais ensuite ça s'est passé différemment."

Avec Léna Buffa