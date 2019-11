Barcelone espère éviter la rotation au calendrier MotoGP

Indonésie, Brésil, Portugal ou encore Mexique : ce ne sont que quelques-uns des pays actuellement en négociations avec la Dorna afin de faire leur entrée, ou leur retour, au calendrier des Grands Prix moto. Un calendrier qui passera à 20 dates la saison prochaine avec l'ajout du GP de Finlande, prévu le 12 juillet sur le nouveau circuit du KymiRing, deux ans après la dernière entrée en date, celle de la manche thaïlandaise organisée à Buriram.

Les promoteurs du championnat restent ouverts à l'idée d'accueillir de nouveaux circuits, cependant ils fixent à 22 le nombre maximum de Grands Prix par saison, une augmentation qui serait déjà notable par rapport aux 18 courses qu'a comptées le championnat entre 2010 et 2017.

Afin de contenter un maximum de pays, la Dorna se doit donc d'étudier certaines formules. Carmelo Ezpeleta, PDG de la société, propose un système de rotation, qui pourrait être mis en place à partir de 2022. Cette formule mènerait les quatre circuits qui accueillent actuellement des courses MotoGP en Espagne (Jerez, Barcelone, le MotorLand Aragón et Valence) à organiser trois Grands Prix sur une période de cinq ans, c'est-à-dire un tous les deux ans. Il existe par ailleurs la possibilité que Portimão, au Portugal, rejoigne ce groupe s'il entre au calendrier, pour une alternance qui s'organiserait parmi toutes les manches de la péninsule.

Barcelone veut garder MotoGP et WSBK

La semaine dernière, l'arrivée de Barcelone au calendrier World Superbike a été annoncée, une première épreuve étant prévue le 20 septembre 2020 sur la base d'un accord de cinq ans avec la Dorna, également promoteur du championnat des dérivées de la série. On pourrait penser que cette union faciliterait l'éventualité qu'à partir de 2022, le circuit situé à Montmeló puisse faire partie de ceux qui prendront part à cette alternance de Grands Prix : il serait ainsi certain d'accueillir une épreuve mondiale de la compétition moto même les années où il cédera sa place au calendrier MotoGP. Son directeur général a toutefois fermement dissocié l'arrivée du WorldSBK et cette éventuelle rotation en MotoGP.

"Ce sont des championnats différents. La volonté du circuit est de grandir en qualité et en quantité. L'un n'a rien à voir avec l'autre", assure Joan Fontserè. "Nous avons un contrat avec la Dorna et deux Grands Prix sont signés, ceux de 2020 et de 2021, et notre volonté est de continuer à offrir aux fans catalans des courses de MotoGP pendant encore de nombreuses années."

Le patron du circuit n'envisage pas d'alternance avec d'autres pistes sur le court terme. "Nous travaillons à l'organisation des Grands Prix de 2020 et de 2021, et à aucun moment, pas même en commentaire, cette possibilité n'a été évoquée avec nous", assure-t-il. "Il n'y a pas eu de conversation à ce sujet. Nous avons deux ans de contrat garantis, et nous devons à présent nous concentrer sur l'organisation de ces deux courses. En 2020 et en 2021, le MotoGP à Barcelone est une garantie."

"Nous travaillons pour garantir des contrats à moyen et long terme, comme c'est le cas de l'accord avec le Superbike qui s'étend sur cinq ans. Avec les autres compétitions aussi, nous travaillerons pour que ce soit le cas", ajoute Joan Fontserè, excluant que l'arrivée du WorldSBK puisse être une façon de compenser l'éventuelle absence du MotoGP sur une année. "Ce n'est pas un joker que nous aurions cherché afin de couvrir nos arrières. L'arrivée du Superbike répond à la demande des fans catalans et à la volonté de compléter, encore plus et encore mieux, l'offre de courses sur le circuit de Barcelone."