À 34 millièmes de la victoire, Bastianini a tout tenté face à Bagnaia

Enea Bastianini aura tout tenté face à Pecco Bagnaia, en vain. Son compatriote, et futur coéquipier dans l'équipe d'usine Ducati l'an prochain, est resté intouchable sur la piste de Misano. Le pilote Gresini n'a cependant rien à regretter d'une course "incroyable" dont il a été l'un des acteurs principaux tout du long, et qu'il a terminée en seconde position. Il arborait par ailleurs pour son GP à domicile une livrée spéciale en hommage à Fausto Gresini, décédé l'an dernier.

Pourtant rien n'était gagné au départ pour Bastianini. Tout comme Bagnaia et la plupart des pilotes Ducati, il s'est retrouvé en difficulté avec l'adhérence de sa Desmosedici et s'est fait plusieurs frayeurs, malgré une solide deuxième place accrochée dès le premier virage.

"La première partie de la course, surtout les deux-trois premiers tours, a été un désastre pour moi car c'était vraiment difficile de faire monter les pneus en température. Quand j'ai vu Jack [Miller] chuter, j'ai compris qu'il y avait un problème aussi pour les autres pilotes", a-t-il expliqué au site officiel.

Doublé tour à tour par Pecco Bagnaia et Maverick Viñales, il a dû attendre la mi-course pour prendre confiance. Débarrassé du pilote espagnol, en baisse de rythme, il a passé les tours restants collés à la roue du pilote Ducati officiel, à attendre le bon moment pour porter une attaque, qui s'est présenté dans le dernier tour.

En tentant son dépassement, il est passé tout près de percuter Bagnaia, ce qui n'a pas manqué d'animer la fin de course. Revenu à nouveau au contact dans les derniers mètres, il a "tout donné" pour parvenir à s'emparer de la première place.

"Je sais ce que je peux faire. J'ai essayé de freiner fort pour rester très proche au virage 6 car Pecco était plus fort que moi dans ce secteur. Je sais que j'ai freiné très tard, mais à l'extérieur, et il y avait une possibilité d'élargir sans problème, et rien ne s'est passé, ça va [rires]", a-t-il dédramatisé. Un accrochage entre les deux pilotes aurait en effet été mal vu par les responsables Ducati qui ont imposé un minimum de consignes d'équipes à Misano.

Fort heureusement, tous deux sont restés sur leurs roues et sont passés sous le drapeau à damier ensemble, seulement 34 millièmes les séparant ! Une arrivée mouvementée qui s'inscrit dans la lignée des plus serrées de l'Histoire du MotoGP.

Bien que sa quatrième victoire de la saison lui ait échappé de peu, l'Italien peut se consoler avec le meilleur tour en course et un nouvel élan redonné à sa saison, qui avait connu des bas avant la pause estivale.

"Je pense que ce podium est très bon pour mon humeur et aussi pour mon avenir car mon dernier podium était au Mans. Être dessus aujourd'hui est incroyable. On doit continuer comme ça. On sait que le MotoGP est très compliqué mais on peut être plus rapides et on peut le faire", a-t-il commenté. "Je pense que c'est un bon point de départ pour me rapprocher des victoires en vue de l'avenir."