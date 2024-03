Bastianini leader prudent, sous la menace de Martín et Bagnaia

Sur les dix pilotes d'ores et déjà qualifiés pour la Q2 du Grand Prix du Portugal, Ducati occupe la moitié des places. C'est à la marque italienne que revient la meilleure performance du jour, grâce à un Enea Bastianini sorti du bois dans le time attack et qui a réussi à boucler le seul tour du jour en 1'38"0.

Une belle réussite à titre purement personnel, puisqu'on se souvient que sa dernière visite à Portimão n'avait pas laissé le meilleur des souvenirs à Bastianini. Le MotoGP y vivait alors sa première manche 2023 et il avait été blessé dans une chute dès le sprint. "Je suis beaucoup plus content que l'année dernière !" confirme-t-il ce soir auprès du site officiel du MotoGP.

S'il savoure donc son meilleur temps, le pilote italien sait néanmoins que la gloire du vendredi est la plus éphémère... "Ça fait du bien, ça faisait longtemps que je ne me voyais pas devant tout le monde en essais ! C'est bien, surtout sur une piste sur laquelle j'ai eu du mal à être compétitif par le passé. Mais on n'est que vendredi. En MotoGP, il ne faut jamais baisser la garde", prévient-il.

Bastianini a conscience, notamment, de devoir s'améliorer dans les freinages. Car à Losail, déjà, il y a deux semaines, il s'était montré performant sur le tour lancé mais avait reculé en course. "Au Qatar, on a vu que le problème venait des freinages à faire en étant droit. C'est important, parce que si on veut rester devant, il faut freiner vraiment très tard. Pecco [Bagnaia] est l'un des meilleurs en cela, alors on va voir ce qu'on peut faire."

Qui seront, selon lui, ses adversaires en course ? "Marc [Márquez] a été très rapide aujourd'hui, ainsi que Jorge Martín", observe Bastianini. "Pour moi, ce sont les deux pilotes pour ce Grand Prix mais on verra, en MotoGP rien n'est clair, les cartes peuvent sans cesse changer !"

Jorge Martín compte bien, en effet, figurer parmi les hommes forts de la course. Dans le coup aujourd'hui, l'Espagnol a finalement manqué l'amélioration dans son dernier time attack et terminé quatrième. "Je crois que le bilan est positif parce qu'avec le pneu medium, j'ai été l'un des plus rapides en termes de rythme. J'ai essayé tous les différents pneus, donc ça a été une bonne journée", observe-t-il.

Jorge Martín n'a pas l'intention de rester quatrième bien longtemps... Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Le seul truc, c'est que j'attendais beaucoup plus du pneu soft. Quand je suis passé du medium au soft, je pensais produire une meilleure performance, mais ça n'a pas été le cas, et ce avec les deux pneus arrière tendres. Je pense qu'il nous manque quelque chose sur ce point", explique le pilote Pramac Racing. "J'espère que demain, je pourrai obtenir quelque chose de plus de la part des pneus. Normalement, quand je suis rapide en medium et que je passe au soft, je fais un gros pas en avant, or aujourd'hui je n'ai pas pu le faire même si j'ai pris pas mal de risques. Alors on verra. Je suis assez confiant, je pense qu'on va pouvoir trouver la solution."

"Je ne suis pas trop loin, ce ne sont que deux dixièmes", ajoute Martín. "Il faut malgré tout qu'on soit un peu plus compétitifs alors on va essayer de bien comprendre ça. C'est très important ici, pas seulement parce qu'il est difficile de dépasser sur cette piste mais aussi parce qu'elle est sale, si bien qu'il n'y a qu'une trajectoire et qu'il est très important d'être en première ligne."

Quelques tâtonnements pour Bagnaia

Et Pecco Bagnaia dans tout cela ? Eh bien, le champion en titre nous a refait le coup du vendredi en dedans. Treizième ce matin au terme d'une séance peu profitable du fait de conditions de piste jugées très limites par les pilotes, le #1 n'était que 18e à quelques minutes de la conclusion des essais décisifs. Puis il a fini par réussir deux tours qualifs dans les derniers instants et s'est placé dans la zone qu'il ne fallait pas manquer, même s'il n'apparaît qu'en huitième position, sauvé pour à peine cinq centièmes.

Bien qu'il n'ait pas animé les premiers rangs, Bagnaia s'est dit satisfait de sa journée puisque l'essentiel est atteint en étant dans le top 10. "C'était une journée de travail, et malheureusement, ce matin, on n'a pas eu la possibilité d'essayer différentes choses, or je suis quelqu'un qui veut tout comprendre. Ce matin, c'était assez inutile, mais on a commencé cet après-midi et on a compris la direction à suivre", explique-t-il.

"Travail, travail, travail" pour Pecco Bagnaia aujourd'hui. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il admet aussi quelques tâtonnements. "On a été un peu au ralenti, on a pris une direction qui n'était pas la bonne. Donc, pour demain, on sait déjà où aller", souligne l'Italien, sans trop en dire, comme à son habitude. "Étant donné qu'on n'a pas fait de tests ici, la moto requiert quelque chose de différent par rapport à celle de l'année dernière, mais heureusement on l'a déjà compris."

"Je préfère parler à travers les résultats", ajoute Pecco Bagnaia, déjà heureux d'avoir gagné "en silence" au Qatar après une première journée pratiquement perdue, pour d'autres raisons. "Je connais mon potentiel, je sais ce que je peux faire, mais en étant 18e, si je disais 'dimanche, je peux gagner', les gens pourraient penser que je suis fou ! Alors, parfois, il vaut mieux travailler en silence, faire ce qu'on a à faire. Travailler, travailler, travailler, et être prêt à atteindre son principal objectif. C'est comme ça que je préfère procéder."

La suite du week-end montrera qui s'est embarqué sur la meilleure voie. Et dans le clan Ducati, on garde aussi un œil plus qu'attentif sur les deux autres hommes qui ont réussi à entrer dans le top 10 aujourd'hui : Marco Bezzecchi, qui dit commencer à voir les changements dus à son adaptation progressive à la GP23, et un certain Marc Márquez, lui-même dans un long processus d'acclimatation mais qui s'est montré rapide de bout en bout de cette journée...

