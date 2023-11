Bastianini, "celui qui méritait le plus cette victoire" selon Bagnaia

"Je suis vraiment très content pour Enea, il a fait un boulot fantastique tout le week-end et une course fantastique. Je suis très heureux pour lui, il le mérite après une saison difficile, marquée par beaucoup de malchance."

Ces quelques mots de Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, prononcés à chaud à l'arrivée de la course remportée par Enea Bastianini, dimanche à Sepang, ont un poids tout particulier. Pas plus tard qu'hier, le directeur sportif de la marque concédait en effet que le pilote risquait bel et bien sa place pour la saison prochaine face à des performances de Jorge Martín que le management ne pouvait occulter.

Et puis la situation s'est inversée pour Bastianini. S'il admet avoir "touché le fond", il a rebondi de la plus belle des manières en décrochant une qualification en première ligne, une belle quatrième place au sprint et enfin cette victoire dimanche, de premières récompenses pour lui sous les couleurs de l'équipe officielle Ducati.

Alors que les spéculations vont bon train depuis déjà quelque temps sur la menace que représente pour lui Jorge Martín, Pecco Bagnaia n'avait pas hésité à donner son avis, jeudi, estimant déjà qu'il serait injuste de rétrograder son coéquipier après une saison tellement marquée du sceau de la malchance, sachant qu'il a été blessé deux fois, et notamment lors de la toute première course du championnat. Dimanche, le champion en titre n'a pas mâché ses mots pour saluer la résilience de son acolyte et lui apporter un soutien appuyé.

"J'imagine que quand on passe dans une équipe officielle après s'être battu pour le titre et avoir gagné de nombreuses courses au sein d'une équipe privée, on essaye de donner la preuve de son talent", a observé Pecco Bagnaia. "Mais tomber à la première course, se blesser et être absent je ne sais combien de courses, puis revenir, essayer de comprendre ce que les autres pilotes ont appris pendant la première partie de la saison, tomber à nouveau, perdre encore trois courses… Ça n'a clairement pas été la saison la plus facile pour Enea, cependant il a montré qu'il était très rapide, très compétitif. Il a commencé ce week-end avec quelques difficultés, mais il a réussi à améliorer sa situation pour finalement gagner."

"Je suis content pour lui, je pense qu'il est celui qui méritait le plus cette victoire, pas uniquement pour ce qui se passe en piste mais d'une manière générale, par rapport à la situation en dehors qui n'est pas facile. Je pense qu'il mérite d'être dans l'équipe officielle et qu'il mérite cette victoire."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini n'avait plus gagné depuis le GP d'Aragón 2022.

Pris par "une explosion d'émotions" à l'arrivée de la course, qu'il a dominée du premier au dernier tour, Enea Bastianini a beaucoup été interrogé sur le message qu'il envoyait à la direction de Ducati avec ce succès. "C'est un petit message… Ce pourrait être un gros message si je gagnais le reste des courses !" a-t-il répondu dans un premier temps, sans se départir de son sourire.

"C'est simple, parce que Jorge a vraiment fait une très bonne saison, et moi non car j'ai tout le temps été lent, à toutes les courses. Mais je sais pourquoi. C'est difficile d'expliquer mes sensations à l'équipe. Désormais, j'ai envoyé un petit message à Ducati", a-t-il ajouté, rappelant avoir bénéficié de changements importants ce week-end, notamment avec un système de frein au pouce. "Maintenant, je me sens très bien dans l'équipe, avec tout le monde et avec Pecco. Je pense que la situation est bonne."

Outre ses progrès en piste, Bastianini a aussi cherché à jouer le jeu de son équipe pendant ce week-end, ce qui n'a pas échappé à Bagnaia qui, "très content qu'Enea soit de retour avec cette performance", estime que cela pourrait l'aider au prochain Grand Prix alors qu'il poursuit sa lutte pour le titre face à Martín.

Resté sagement derrière son coéquipier samedi pendant le sprint, cette fois le #23 n'a été confronté à aucun choix cornélien puisqu'il s'est retrouvé en tête dès le départ. "Hier, il était important pour moi de ne pas dépasser Pecco. J'ai préféré rester derrière lui car il se bat pour le championnat, et moi pour rien. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu mes chances de gagner, je n'ai pensé qu'à ça", a-t-il souligné. Et de préciser : "Je suis ici pour être rapide mais aussi parfois pour travailler pour l'équipe. Je ne sais pas ce qui va se passer pour l'avenir, mais je suis chez Ducati Lenovo et je travaille aussi pour lui."

Le message à l'intention des patrons de Borgo Panigale est donc très clair. Désormais, le pilote attend de connaître son sort, conscient qu'il n'aurait rien pu faire de plus ce week-end pour les convaincre. "Je ne sais pas quelle sera la décision de Ducati. J'ai été confirmé pendant le Grand Prix à Misano", a-t-il rappelé, "et si quelque chose doit changer, on verra."

"Je ne sais pas si on a douté de moi. Je ne veux pas m'exprimer parce que je n'ai entendu aucune interview. C'est une rumeur que j'entends ici, parmi les médias, mais dans le box ou avec mon manager on n'a jamais parlé de ça. Peut-être que ça a été pour m'en tenir éloigné, je ne sais pas."

"Après, évidemment, j'ai apporté une petite réponse aujourd'hui mais Jorge a fait tout le championnat comme ça. Moi, je n'ai fait qu'une course. Malheureusement, il y a aussi des choses qui n'ont pas dépendu de moi donc il est difficile de se baser sur ce que j'ai fait cette année", a conclu Enea Bastianini.