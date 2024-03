"L'occasion gâchée" de Bastianini après sa pole

Enea Bastianini n'est pas un habitué des pole positions. En MotoGP, il n'en a obtenu que deux, la première remontant au GP d'Autriche 2022 alors qu'il courait encore sous les couleurs du team Gresini. À l'époque, il avait plutôt bien exploité sa position de départ, puisque même s'il avait immédiatement été dépassé par Pecco Bagnaia, il avait livré bataille dans le quatuor de tête. Mais dans le cinquième tour, un choc contre un vibreur avait cassé une jante de sa Ducati et il avait été contraint à l'abandon.

Samedi, c'est une erreur personnelle qui a réduit à néant, ou presque, le bénéfice de sa deuxième pole, obtenue 581 jours après la première. "Ce qu'il s'est passé, c'est que, malheureusement, j'ai désactivé le device [avant] parce que j'étais convaincu de ne pas l'avoir enclenché. J'ai donc fait une erreur qui a compromis ma course", a expliqué le pilote italien. "Je l'ai enclenché, mais quand je suis arrivé sur la grille, pof ! J'ai freiné fort et je l'ai désactivé."

Dans un MotoGP où tout le monde bénéficie de multiples dispositifs qui sont bien plus que des gadgets, se priver de holeshot device et ne pas abaisser l'avant de la moto pour s'élancer de la grille, c'est se mettre dans une position très délicate par rapport à la manière dont tous les autres pilotes vont s'extraire de leur emplacement. "C'est très étrange de partir sans le device ! La moto cabre beaucoup, et puis l'électronique est réglée pour", a admis Enea Bastianini.

"Ça a été un peu une occasion gâchée parce que j'aurais sûrement pu mieux faire. Avec cette moto, si on est derrière on a beaucoup plus de mal à revenir devant, il faut vraiment être très au point et avoir un gros avantage pour faire la différence", a-t-il estimé. "Quand on est rapide dans les premiers tours, on est à l'avant et sans tous les autres pilotes [devant soi] on n'a pas le problème de ne pas pouvoir s'arrêter. Quand on est derrière d'autres pilotes, il est très difficile d'arrêter la moto, on perd du temps, la pression du pneu monte, et il faut aussi défendre sa place par rapport à ceux de derrière et le pilotage n'est pas bon."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP du Portugal

Immédiatement avalé par les plus rapides des pilotes qui le suivaient lorsque le départ de la course sprint a été donné, Enea Bastianini a bouclé le premier tour à la cinquième place. Puis il a glissé encore d'un cran en étant rapidement dépassé par Jorge Martín, lui-même plutôt mal parti, et sa position n'a ensuite plus changé.

"Mon rythme n'était pas mauvais, même si je n'ai pas bien piloté parce que j'étais un peu nerveux à cause de l'erreur que j'avais faite", a admis le #23, aux anges quelques heures plus tôt en effaçant le mauvais souvenir du Grand Prix 2023. "Je n'ai pas très bien piloté, mais j'ai vu des endroits où il me manque un petit quelque chose et d'autres ou, au contraire, j'arrive à faire un peu plus la différence. Je crois donc qu'on a les idées assez claires quant à ce qu'on doit faire pour demain."

La différence avec sa première pole, c'est que le week-end compte désormais deux courses et non plus une. Enea Bastianini va donc pouvoir essayer de se rattraper en partant à nouveau de l'avant de la grille ce dimanche, pour l'épreuve principale de ce GP du Portugal. "J'espère, même si, pour le moment, avec cette moto, on est très rapides avec le pneu soft, dans le time attack, et un peu moins efficaces sur la distance."

"On va essayer de progresser parce que, oui, on peut se battre pour la victoire, mais pour le moment je ne suis pas favori, même si je pars devant", a-t-il souligné, ajoutant : "À mon avis, Marc [Márquez] est actuellement celui qui a quelque chose de plus sur cette piste. D'après ce que j'ai pu voir, il a toujours un petit dixième de mieux." À titre personnel, son objectif sera donc mesuré : "Pour moi, on peut se battre pour le podium dans la course longue."

Extinction des feux à 15h heure française !