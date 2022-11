Bastianini devra "penser à l'avenir" avant d'attaquer Bagnaia

L'équation est simple pour que Pecco Bagnaia offre à Ducati son deuxième sacre chez les pilotes à Valence : l'Italien deviendra Champion du monde si Fabio Quartararo ne gagne pas ou s'il prend au moins les deux points de la 14e place en cas de succès du tenant du titre. Il y a donc peu de chances que Ducati ait recours à des consignes d'équipe, au cœur des débats ces dernières semaines, et le constructeur italien a même préféré ironiser sur le sujet.

"Il y aura des 'consignes de constructeur' : Ducati devra gagner à Valence, quel que soit le pilote parce que si Ducati gagne et que Fabio est deuxième, il ne pourra pas être Champion", s'est amusé Paolo Ciabatti, directeur sportif de la marque, à l'arrivée d'un Grand Prix de Malaisie où Enea Bastianini s'est classé deuxième, dans la roue de Bagnaia. Le pilote Gresini, qui deviendra l'équipier du Turinois dans l'équipe officielle la saison prochaine, avait envisagé un dépassement dans le dernier tour mais a finalement renoncé à une attaque qui aurait pu mal se terminer.

"J'ai fait toute ma course avec attention, parce qu'on sait que le titre est très important pour nous, Ducati", a rappelé Bastianini ce jeudi à Valence. "J'ai beaucoup attaqué pour essayer de faire de mon mieux mais dans le dernier tour, Pecco était devant moi, j'ai essayé de le doubler mais sans en faire trop parce que c'était un peu trop dangereux."

La donne a quelque peu changé avec l'avance prise par Bagnaia grâce à ce succès et Bastianini entend bien répondre favorablement à la "consigne de constructeur" donnée par Ciabatti : "Le but est d'essayer de gagner. Il faudra voir pendant les essais demain mais je pense que pour Pecco, ça sera facile de remporter le titre. Tous les pilotes Ducati peuvent faire leur course. On peut attaquer !".

Pecco Bagnaia et Enea Bastianini au GP de Malaisie

Attaquer certes, mais sans prendre des risques inconsidérés, et ce même si Ducati n'a pas imposé de consignes plus formelles. "Je pense, je ne sais pas !", a précisé Bastianini après avoir été interrogé sur le sujet, affichant néanmoins sa volonté de ne pas créer un incident susceptible de ternir ses relations avec son futur coéquipier : "Il faudra peut-être qu'on soit 'calmes' avec Pecco dans cette course. [...] Si je gagne, ce n'est pas un problème."

"Je suis toujours concentré sur mon travail", a précisé Bastianini. "On a beaucoup travaillé avec l'équipe pour être performants et faire le maximum le dimanche, mais parfois il faut aussi penser à l'avenir, parce que c'est important que j'arrive chez Ducati dans une bonne situation. Je serai heureux si Pecco gagne le championnat parce que ça m'apportera une bonne motivation l'an prochain."

Il y a donc peu de chances de voir Enea Bastianini tenter un dépassement dans le dernier tour, comme celui qui lui avait donné la victoire sur le MotorLand Aragón, et surtout reproduire la manœuvre jugée trop dangereuse par Ducati au Grand Prix de Saint-Marin : "À Misano, j'ai vraiment tout tenté pour doubler Pecco mais c'était impossible. Ici, je ne sais pas. Je pense que c'est un circuit différent, que tous les autres pilotes seront performants dimanche et que la bagarre ne sera pas qu'avec Pecco."

Le week-end de Bastianini ne tournera pas qu'autour de Bagnaia puisqu'il joue encore la troisième place du championnat, n'ayant qu'un point de retard sur Aleix Espargaró, et s'apprête à quitter une équipe Gresini qu'il a retrouvée avec le succès que l'on sait cette année, après avoir disputée deux saisons pour elle en Moto3 : "Ma relation avec cette équipe, Gresini, a été fantastique dès le début. C'est une famille pour moi parce qu'on a commencé ensemble en 2014. C'était fantastique de revenir ici. Cette troisième place pourrait être la cerise sur le gâteau."

Et puisque les consignes sont régulièrement évoquées, Bastianini aimerait en bénéficier pour l'aider dans son objectif. "Si des pilotes Ducati m'aident, ça me va !" a-t-il lâché dans un éclat de rire.