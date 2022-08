Une pole position "inattendue" pour Bastianini

Il avait déjà accroché trois victoires à son palmarès MotoGP, le voici en pole position pour la première fois. Enea Bastianini a dominé les qualifications du Grand Prix d'Autriche, devançant de 24 millièmes Pecco Bagnaia pour s'assurer la meilleure place sur la grille de départ dimanche. Cela fait quatre ans qu'il attendait de retrouver cet honneur, n'ayant jusqu'à présent jamais obtenu de pole en MotoGP, ni précédemment en Moto2.

"Ça faisait longtemps que je n'avais pas décroché de pole position. Je suis très content du super boulot réalisé par le team aujourd'hui", se félicite le pilote Gresini auprès du site officiel du MotoGP. "Depuis hier, on a très bien préparé les qualifs, mais j'ai aussi été rapide dans tous mes tours en EL4, j'ai affiché un très bon rythme. J'étais confiant de pouvoir faire du bon boulot et de partir devant. Pas de décrocher la pole position, cependant, c'est une surprise pour nous !"

Sixième à l'issue des trois premières séances d'essais libres, Bastianini avait initialement laissé la lumière à d'autres membres du clan Ducati, dominateur depuis le début du week-end. Il est cependant sorti du bois lors des EL4 en se portant au sommet du classement, avant de frapper un grand coup dans son dernier time attack, à la fin des qualifications.

"Cette pole position est inattendue, mais je suis content", assure-t-il. "Demain, c'est une autre histoire !", prévient-il cependant. Ses adversaires sont pourtant sur leurs gardes, eux qui ont gardé en mémoire le Grand Prix du Qatar, seule autre occasion où l'on a vu la Ducati #23 en première ligne… une course qui lui avait valu sa première victoire.

"Je pense qu'il faudra qu'on soit rapides dès le départ, parce qu'habituellement je suis rapide dans la deuxième partie, mais les autres pilotes Ducati sont très proches et Fabio aussi a un très bon rythme", anticipe le pilote italien, qui semble craindre ce début de course. "On sait aussi qu'il y a une nouvelle chicane dans le secteur 1 et pour le départ ce sera très dur parce que tous les pilotes voudront arriver dans ce virage en premier."

"Je pense que cette course sera très différente par rapport au Qatar", estime Bastianini. "Il est important d'économiser ses pneus. Je dois mieux gérer la première partie de la course pour ne pas perdre de positions et ensuite on verra quel sera le résultat à la fin."

Et d'ajouter, peut-être pour inciter ses adversaires à la retenue : "Il y a beaucoup de Ducati [à l'avant pour le] départ. Pour moi, il est important de ne pas attaquer dans le premier tour, de rester prudent, et ensuite de faire une bonne course."