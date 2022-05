Bastianini a poussé Bagnaia à la faute : "Je l'ai rendu nerveux"

Après sept courses cette saison, Enea Bastianini reste le seul pilote vainqueur plus d'une fois, et l'Italien a même remporté près de la moitié des Grands Prix disputés ! Bastianini s'est imposé pour la troisième fois de la saison au Mans, après avoir une nouvelle fois impressionné par sa maîtrise.

Un très bon premier freinage lui a permis de convertir sa cinquième place sur la grille en deuxième à la sortie de la chicane Dunlop, mais Pecco Bagnaia et Álex Rins sont repassés devant lui avant la fin du premier tour. La spectaculaire chute de Rins lui a fait gagner une place et il a pris l'avantage sur Jack Miller juste avant le cap de la mi-course.

Bastianini n'avait plus que Bagnaia devant lui et il a très vite réduit l'écart. À sept tours de l'arrivée, il a pris l'avantage à la chicane Dunlop, Bagnaia a répliqué à la Chapelle, mais a vite craqué. Le pilote de l'équipe Ducati officielle a fait une première erreur au Garage Vert, rendant la tête à Bastianini, et une seconde au virage du raccordement, ce qui a entraîné une chute et un abandon.

Bastianini n'a plus eu qu'à assurer pour s'imposer, alors qu'il avait vécu une entame de week-end délicate. "Une course très difficile, surtout pour moi parce que je suis tombé trois fois ce week-end, à chaque fois avec un tendre à l'avant", a expliqué le vainqueur au site officiel du MotoGP. "Pour moi, il était trop tendre. En course, c'était mieux avec le medium et j'ai pu me battre pour le podium, et j'ai gagné."

"Ce n'était pas simple parce que Pecco était très rapide, il freinait très tard, mais je pense que je l'ai rendu nerveux quand je l'ai doublé dans le premier secteur, et il est parti à la faute cinq ou six virages plus loin."

La chute de Pecco Bagnaia

"C'est fantastique de gagner pour moi. L'équipe a fait un très bon travail parce qu'on a monté trois nouvelles motos dans le week-end ! Je suis vraiment satisfait pour les gars parce que c'est fantastique."

Bastianini doutait de sa capacité à décrocher un tel résultat. Il lui a fallu quelques tours pour jauger ses performances et réaliser son véritable potentiel : "Ma stratégie était de rester calme dans la première partie de la course, pour mieux comprendre mon objectif, parce qu'en début de course, je n'étais pas vraiment confiant dans ma vitesse."

"En milieu de course, quand j'ai vu que j'avais un meilleur rythme que les autres pilotes, je me suis dit que je pourrais attaquer dans les neuf dernier tours, pour menacer Pecco et essayer de le doubler pour gagner. Je n'étais pas si confiant parce que Pecco était vraiment rapide. Au final je suis premier !"