Bastianini se fait remarquer : "Mon objectif est de devenir pilote officiel"

S'il voulait marquer les esprits en ce début d'année alors qu'il lorgne sur un guidon Ducati officiel, c'est réussi ! Enea Bastianini s'est mis en évidence en signant le meilleur temps des essais de pré-saison de Sepang, redoutablement efficace au guidon de sa nouvelle moto, une Ducati de 2021 qui représente deux ans d'évolutions par rapport à celle qu'il pilotait l'an dernier. Une moto très affûtée, qui a remporté sept courses en 2021, et qui lui permet de franchir un cap de performance tout en bénéficiant d'une mise au point déjà aboutie.

"La moto de 2021 est une très bonne moto. L'année dernière, Pecco [Bagnaia] était très rapide avec cette moto, particulièrement pendant la dernière partie de la saison", rappelle Bastianini. "Elle est très facile à piloter par rapport à la moto que j'avais l'année dernière, qui pompait tout le temps beaucoup, sur toutes les pistes, et avec laquelle j'avais aussi beaucoup de vibrations en ligne droite. Et puis, la moto était différente à toutes les séances d'essais libres, or celle-ci est la même à chaque fois que je prends la piste. Elle est aussi plus constante, plus rapide, et on peut commettre une erreur et elle reste stable, c'est vraiment bien."

"La moto [de 2021] est plus facile à mener à la limite, alors que celle de 2019 était vraiment plus difficile dans l'ensemble. Il fallait toujours du temps pour être rapide, alors qu'avec celle-ci, que ce soit à Jerez ou en Malaisie, j'ai été rapide au bout de dix tours. C'est une très bonne chose", ajoute le pilote italien. "Et puis, clairement, j'ai plus d'expérience. L'année dernière, j'ai aussi payé cela, c'est un aspect à ne pas sous-estimer. Quand on est rookie, ça arrive d'avoir des lacunes et des points faibles. J'essaye de les combler, j'y ai travaillé pendant l'hiver et la moto m'aide, donc on est plus compétitifs."

En tirant profit de tous ces progrès, venus de la moto comme de lui-même, Bastianini s'est dit ravi d'avoir pu briller notamment dans le time attack, ce qu'il a jugé "plus facile" avec sa nouvelle moto. "Il faut garder à l'esprit que son problème tout au long de l'année dernière a précisément été les qualifs et les premiers tours de la course", rappelle Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Concernant les qualifs, que ce soit à Jerez ou ici, il a fait assurément un très grand pas en avant par rapport à l'année dernière. Quant aux premiers tours de course, on le verra clairement dans un mois environ."

Enea Bastianini

Pendant que les pilotes qui ont reçu la toute dernière version de la Desmosedici ont rencontré quelques difficultés au début de ce test, et globalement dédié leur temps à la mise au point de la machine afin de faire fonctionner ses nouveautés, Enea Bastianini a pu enfourcher une moto déjà efficace. Cela pourrait, selon lui, être un avantage durant quelques semaines et lui servir durant les premiers Grands Prix.

"Ma moto est sûrement prête. Elle a atteint un peu sa limite, mais c'est une moto qui s'adapte à toutes les pistes, qui est facile à mener à la limite. [...] Il est possible que je sois plus rapide que les officiels sur les premières courses, mais c'est vraiment à voir", indique-t-il. "Il est possible que ce soit un avantage, mais je pense que ça ne sera le cas que pour quelques courses, les deux premières. Ensuite, l'équipe officielle va beaucoup travailler. Gigi est incroyable !" rappelle Bastianini. "Pour le moment ce ne sont que les tests, mais je pense que la moto de 2022 peut faire mieux que ce qu'on a vu [dimanche]."

Aux manettes du programme Ducati et des développements apportés aux machines, Gigi Dall'Igna n'a rien manqué de la performance du jeune pilote Gresini. "Il a fait un boulot impressionnant pendant ces deux jours, il était rapide [samedi] et aussi [dimanche]. C'est parfois mieux de ne pas avoir à développer quoi que ce soit et de commencer avec une moto qui est bonne et fiable", observe-t-il.

Pourrait-il recevoir des évolutions en cours de saison ? "Il a fait du très bon boulot, son chrono a été bon, et pas seulement : son rythme aussi a été régulier. Alors pourquoi pas ? S'il travaille comme ça pendant la saison, nous allons clairement essayer de lui apporter le meilleur soutien possible", assure le directeur général de Ducati Corse.

Le top 5, un objectif réaliste selon Ducati

Il n'en fallait pas plus pour qu'Enea Bastianini comprenne qu'il a une chance à saisir, et commencer l'année de la sorte a une grande signification pour lui. "C'est une motivation pour moi et pour toute l'équipe. On est très motivés, mais aussi détendus. On n'a pas de pression, car on n'est pas une équipe officielle, et ce peut être un avantage pour moi afin d'être rapide pendant les Grands Prix, mais mon objectif est de devenir pilote officiel", prévient-il.

"Mon objectif de la saison pour le moment, c'est de figurer dans le top 5. On peut le faire, on est rapides, l'équipe Gresini est formidable et on a des personnes très compétentes qui viennent de Ducati. On est prêts pour cela", assure Enea Bastianini.

Qu'en dit Gigi Dall'Igna ? "Je pense qu'il peut assurément terminer le championnat dans le top 5. Il l'a démontré. Que ce soit au test de Jerez à la fin du championnat ou à celui-ci, il a très bien piloté, et pas seulement sur le tour lancé car son rythme de course était très intéressant", juge le patron. "À mon avis, l'objectif qu'il a donné est sûrement à sa portée. Et je le répète, nous allons essayer d'aider tous les pilotes Ducati qui seront compétitifs."

"Il y a une limite, c'est certain. Les développements que nous ferons sur le moteur ne pourront pas être montés sur sa moto, mais beaucoup d'autres choses que nous sommes en train de développer sur cette moto-ci pourraient − j'utilise le conditionnel car il faudra encore faire toutes les vérifications nécessaires − être montées aussi sur la moto d'Enea. Cela dépendra de beaucoup de choses."