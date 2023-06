Reprise en douceur pour Bastianini, qui vise août pour être à 100%

Enfin, Enea Bastianini a disputé un week-end de Grand Prix complet. Envoyé au tapis pendant la première course sprint de la saison, il a depuis fin mars soigné une clavicule cassée en ne s'offrant qu'une très courte parenthèse sur sa MotoGP, lors d'une tentative de retour avortée à Jerez. Finalement revenu aux affaires le week-end dernier au Mugello, le pilote Ducati a réussi à voir l'arrivée des deux courses, avec soulagement.

Satisfaisait d'avoir atteint cet objectif, Bastianini a concédé que sa condition physique ne lui permettait pas encore de miser sur la performance. Il a donc été contraint à un week-end prudent, limité par un corps pratiquement à l'arrêt depuis deux mois et demi. Pour lui, c'est clair : il ne pourra pas espérer mieux avant la fin de la pause estivale, début août.

Côté performance, le pilote italien n'a pas à rougir des résultats obtenus dans ces circonstances, puisqu'il a participé à la Q2 et s'est classé deux fois neuvième. Or, dimanche en particulier, c'était loin d'être acquis. "Ça a été un peu difficile mais au final j'ai réussi à obtenir le même résultat qu'hier, alors que c'était une course longue. J'ai donc atteint le petit objectif que j'avais pour cette course et je suis content", se félicitait-il.

"Je savais que cette journée aurait été la plus difficile", a expliqué Enea Bastianini, qui avait prévu de prendre des antidouleurs dimanche, contrairement à la veille. Mais plus que de la douleur, il s'est surtout plaint d'un manque de réactivité et d'une fatigue physique, en particulier en fin de course. "J'ai essayé de pousser plus ou moins tout le temps. Mais étant donné que je ne suis pas encore au point, je ne savais pas dans quelle condition j'allais me trouver dans les derniers tours. Et puis finalement j'ai vu qu'il m'en restait encore un peu, alors j'ai essayé d'attaquer encore un peu parce que j'avais Morbidelli derrière, et j'y suis arrivé."

"J'ai utilisé un peu cette course comme un test. Je savais que je n'allais pas pouvoir monter sur le podium, donc je ne me suis pas donné à 100% pendant toute la course. J'ai essayé de comprendre un peu mes sensations."

Pas prêt à se battre aux avant-postes

"Tout a été assez compliqué ce week-end", a admis le pilote, conscient qu'il peut compter sur une moto performante, mais qu'il ne peut pas encore en exploiter tout le potentiel, son style n'étant pas naturel. "Je vis les journées un peu comme des tests, en essayant de comprendre la moto et l'équipe. C'est un ensemble, c'est un peu comme repartir de zéro. La moto est bonne, Pecco [Bagnaia] le montre mais aussi Zarco ou Martín. Ils ont tous les trois des caractéristiques très différentes et pourtant ils sont devant."

Enea Bastianini

"C'est assurément une moto qui peut être compétitive. Je l'ai vu vendredi quand j'ai essayé de faire un tour et que j'y suis arrivé. Sauf que je dois encore la découvrir", a-t-il expliqué. "Je dois travailler avec mon équipe pour progresser, parce que les autres pilotes ont fait plus de courses que moi et on a vu que toutes les Ducati étaient au top pendant la course et moi derrière. Ça ne dépend probablement pas que de mon épaule. J'ai besoin d'un peu de temps. Je serai sans doute à 100% après la pause estivale et il me sera probablement difficile de monter sur le podium sur ces deux courses."

Car, oui, le championnat enchaîne avec deux autres Grands Prix, sans pause. "Ces trois courses de suite seront sûrement un désavantage pour mon épaule, mais un avantage pour mon physique qui se réhabitue à être en selle", pressentait Bastianini en quittant le Mugello. Il s'attend malgré tout à mieux le week-end prochain, au Sachsenring, piste qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. "À mon avis, ce sera mieux. Les virages à gauche sont ceux qui me posent le moins de problème, et surtout il n'y a pas de changement de direction. Je m'attends à progresser en termes de pilotage et mon physique va me servir un peu plus."

"Après ces deux prochaines courses, il y aura la pause estivale et je vais pouvoir bien travailler. Je n'ai fait qu'un peu de rééducation pour le moment et, pendant trois mois, je ne me suis jamais entraîné vraiment dur, or en MotoGP ça peut être un problème", a-t-il admis, promettant qu'il serait "à 100%" à la reprise en août.