Bastianini vise son quatrième succès de la saison

Enea Bastianini est revenu aux avant-postes depuis la reprise du championnat, début août, et a très vite fait oublier les résultats en dents de scie qu'il a décrochés durant plusieurs courses. Désormais officialisé dans l'équipe d'usine pour l'an prochain, il continue sur sa lancée en ayant passé un cap dans son travail du vendredi, journée qui était jusqu'à présent souvent son point faible lors des Grands Prix.

Peu déstabilisé par la pluie arrivée lors des qualifications, samedi, il est allé chercher le troisième temps, derrière les deux pilotes officiels Jack Miller et Pecco Bagnaia. En raison de la pénalité reçue par ce dernier, Bastianini gagnera une place sur la grille et s'élancera de la deuxième position. Un résultat plus que satisfaisant pour lui, qui était passé complètement à côté de ses qualifications l'an dernier sur cette piste avant d'y décrocher néanmoins ses premiers podiums.

"Je suis très satisfait de mes qualifications. On a bien démarré depuis hier, et aujourd'hui on a passé un cap en EL4", a-t-il déclaré samedi. "J'étais confiant de pouvoir faire du bon travail en qualifications. Au début il a commencé à pleuvoir et c'était très dangereux, surtout dans les premiers tours, mais la piste s'est ensuite améliorée. J'ai beaucoup attaqué dans le dernier tour pour faire de mon mieux et j'ai décroché cette super place pour [la course]. Je suis très content."

En 2021, l'Italien avait impressionné en effectuant une incroyable remontée en course, et ce lors des deux Grands Prix qui s'étaient tenus à Misano. De la 12e place tout d'abord puis de la 16e ensuite, il était chaque fois remonté jusqu'au podium, un exploit pour le rookie qu'il était alors. Sa performance est forcément dans tous les esprits, mais cette année le scénario est différent et Bastianini se veut réaliste. "Je pense que ce sera très dur de se battre pour le podium", a-t-il reconnu.

Enea Bastianini en fin de qualifications avec son équipe.

Avec une météo incertaine, la course ne s'annonce pas des plus simples, et le choix des pneus sera évidemment crucial. Un point qui ne préoccupe pas le pilote Gresini, qui reconnaît s'être "senti à l'aise" avec toutes les combinaisons de pneumatiques proposées. Dès lors, difficile de ne pas songer à tout de même essayer d'aller chercher son quatrième succès de la saison, après ceux décrochés à Losail, à Austin et au Mans.

"Ça serait bien pour moi d'être à nouveau sur le podium. On va essayer d'y parvenir mais aussi de gagner cette course", a-t-il affirmé auprès du site officiel. "C'est difficile car beaucoup de pilotes sont rapides. Les Aprilia et Quartararo seront de la partie, mais je suis compétitif depuis hier et je pense qu’on le sera aussi compétitifs demain."

Malgré la difficulté, la victoire reste bel et bien l'objectif du pilote de Rimini sur sa piste à domicile, qui est également celle de son équipe, basée à Faenza. La victoire n'en serait forcément que plus belle à ses yeux. "Je vais aussi essayer de gagner pour le team Gresini. Cette course est aussi particulière pour l'équipe, on a une livrée spéciale et j'aurai un casque spécial dédié à Fausto [Gresini], et je pense que ça sera une bonne course pour nous."