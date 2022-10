Bastianini vise désormais le top 3 au championnat

À deux courses de la fin de la saison, tous les regards sont tournés vers Pecco Bagnaia, qui possède une première balle de match pour décrocher le titre MotoGP dès ce week-end au Grand Prix de Malaisie. La performance de Fabio Quartararo sera évidemment suivie de près, sans oublier celle d'Aleix Espargaró, le trio s'affrontant pour le titre depuis de nombreuses semaines.

S'il est un peu oublié, Enea Bastianini fait lui aussi partie des candidats encore en lice, puisqu'il est à moins de 50 points de son futur coéquipier (42 unités les séparent) et peut donc, mathématiquement, encore décrocher le Graal. Évidemment, en pratique, les chances de l'Italien sont "très faibles" de son propre aveu et nécessitent un scénario assez difficile à envisager.

Dès lors, il se concentre désormais sur la troisième place puisqu'il se trouve à 15 points d'Aleix Espargaró et que ce résultat final lui paraît bien plus réaliste. "Je vais essayer de conclure ce championnat dans le top 3 car Aleix [Espargaró] est le plus proche. Je pense que ça peut être notre objectif", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse.

Pour cela, le pilote Gresini va devoir se montrer rapide dès les premiers essais et inverser la tendance prise depuis le début de la tournée outre-mer. Découvrant les pistes de Motegi, Buriram et Phillip Island au guidon d'une MotoGP, il a marqué un peu le pas en se qualifiant à deux reprises en 15e position et en étant contraint de remonter en course. Écarté, de fait, de la lutte pour le podium, Bastianini aurait pu s'y mêler, comme en témoigne son top 5 décroché en Australie après avoir gagné dix places.

Cette fois, il dispose de roulage sur le tracé malaisien puisque l'un des tests de pré-saison s'y est déroulé. Toutefois, de l'eau a coulé sous les ponts et il ne s'attend pas à un week-end plus simple pour autant. "Je vais essayer de faire de mon mieux. Ça sera important d'être rapide dès vendredi car les qualifications sont toujours fondamentales en MotoGP et si on part derrière, c'est difficile. Il fait aussi très chaud sur cette piste, la pression des pneus va augmenter."

"Je me souviens que j'étais vraiment enthousiaste lorsque j'ai essayé la GP21 durant le test, parce que cette moto est très forte et c'était vraiment beau de rouler ici. Les conditions sont vraiment difficiles au Grand Prix de Malaisie, physiquement aussi. Ça va être très dur mais je suis prêt à me battre avec les autres. Je pense que ça sera plus difficile que lors du test car les autres pilotes Ducati et les GP22 ont passé un bon cap après deux ou trois courses, et mes résultats dépendent aussi de ça. Mais on est prêts à démarrer [le week-end] et à terminer cette saison de la meilleure façon possible."