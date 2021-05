Bastianini : "Zarco a pilé devant moi, je n'ai rien pu faire"

Un étonnant incident est survenu juste avant le départ du GP d'Italie. Alors que les pilotes bouclaient le tour de formation et approchaient de la grille, Enea Bastianini a violemment percuté Johann Zarco par derrière, surpris par la faible vitesse du Français.

Bastianini a reconnu qu'il était très troublé à cet instant, le décès de Jason Dupasquier ayant été annoncé moins de deux heures auparavant, et il a réalisé que son airbag n'était pas fonctionnel juste avant cette collision.

"C'était une journée très difficile pour moi, mais je pense que c'était aussi le cas pour beaucoup de pilotes, parce qu'après l'annonce [du décès de] Jason, je pense qu'on n'était pas concentrés pour la course", a expliqué le Champion en titre du Moto2. "Et quand j'étais sur le point de m'aligner sur la grille, j'ai découvert que mon airbag était déchargé, donc je n'étais malheureusement pas très concentré."

À cet instant, le pilote Avintia a été piégé par un freinage de Zarco devant lui. "Alors que j'arrivais vers la grille de départ, Zarco a pilé devant moi à la sortie du dernier virage, et je n'ai rien pu faire, je l'ai percuté de plein fouet", a-t-il expliqué, jugeant le freinage du Français "très étrange, très fort". Et d'ajouter : "C'était impossible de ne pas le percuter. Pour moi c'est fou, c'est la seule chose que je peux dire. Je ne sais pas."

Aux premières loges pour assister à l'accrochage, Valentino Rossi a rappelé à quel point la procédure de mise en grille peut être dangereuse. "Aujourd'hui tout le monde freine très fort avant d'arriver sur la grille pour faire chauffer les disques en carbone, et aussi pour le start device", a expliqué le #46. "Ouvrir les gaz, freiner, ouvrir les gaz, freiner... C'est une procédure normale, mais parfois c'est dangereux et ceux de derrière doivent faire attention. Quand on freine fort avec nos motos, elles s'arrêtent net, donc si on est trop proche... J'étais là et j'ai vu la chute de Bastianini à un mètre de là. Je me suis dit 'ah, ça commence bien !' mais ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement."

Cet accrochage étant inhabituel, la direction de course a annoncé que l'incident serait analysé une fois l'arrivée franchie, mais aucune sanction n'a été prononcée. Si Zarco craignait que sa moto soit trop durement touchée pour prendre le départ, il a finalement pu disputer l'intégralité de la course sans véritable difficulté, malgré des dégâts derrière la selle.

Bastianini, quant à lui, s'est retrouvé à pied au milieu de la piste et sa Ducati étant passablement endommagée, il a couru vers son garage pour monter sur sa deuxième machine. Visiblement toujours perturbé, le pilote Avintia n'a pas fini le premier tour, en raison d'une chute au virage 13. "J'ai essayé d'aller chercher ma seconde moto le plus vite possible, mais je suis tombé dans mon premier tour. Beaucoup de malchance, mais on va essayer de se racheter à Barcelone", résumait-il dimanche soir.

Après ces deux incidents, le pilote italien souffrait de la jambe gauche mais aucune blessure n'a été décelée et il affichait son espoir d'être totalement apte à disputer le GP de Catalogne à la fin de la semaine. "Physiquement, ça va comme ci, comme ça, et il est important d'être en forme pour Barcelone", a-t-il ajouté. "J'ai quelques douleurs, mais je vais essayer de me remettre pour Barcelone. On était compétitifs, on aurait pu faire une bonne course, j'en suis vraiment désolé."

