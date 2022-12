Bautista : Razgatlioglu et Rea seraient "dans le top 5" en MotoGP

Après neuf ans en MotoGP et des années de carrière en Grand Prix l'ayant mené au titre 125cc et à la deuxième place du championnat 250cc, Álvaro Bautista a rejoint le WorldSBK en 2019. Immédiatement dans le coup sur la Ducati officielle, l'Espagnol a par la suite connu deux saisons plus discrètes avec Honda, avant de retrouver la Panigale en 2022 avec le succès que l'on sait puisqu'il a décroché la couronne devant Toprak Razgatlioglu, champion l'année précédente, et Jonathan Rea, vainqueur de six titres consécutifs dans la catégorie.

Contrairement à Bautista, ses deux rivaux n'ont jamais eu de véritable opportunité en MotoGP. Rea a certes brillé lors de ses deux courses en 2012, en remplacement d'un Casey Stoner blessé, mais il n'a jamais fait le grand saut vers la catégorie. Quant au nom de Razgatlioglu, il a plusieurs fois été évoqué pour un transfert en MotoGP mais le Turc a jusque-là donné sa préférence à la conquête du titre en WorldSBK, sans exclure toutefois un transfert qui pourrait se concrétiser en 2024.

Pour Bautista, ses deux prédécesseurs au palmarès du WorldSBK ont amplement le niveau pour briller en MotoGP. "Beaucoup de gens pourraient dire 'il a remporté le WorldSBK, ça n'a aucune valeur' mais je vous le dis, beaucoup de pilotes seraient surpris par le niveau que l'on a ici", a déclaré l'Espagnol à Speedweek. "Je pense qu'avec une moto d'usine, Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea seraient clairement dans le top 5 en MotoGP."

Dérivées de la série, les machines du WorldSBK sont moins évoluées que celles du MotoGP mais sur la plupart des circuits visités par les deux catégories, l'écart dans les chronos en qualifications est inférieur à deux secondes, et il n'atteint jamais trois secondes sur les tracés les plus longs. Bautista estime donc que les pilotes du WorldSBK méritent plus de considération, eux qui se montrent performants sur des motos moins évidentes à contrôler.

"J'étais moins fatigué sur une MotoGP que sur une Superbike. Peut-être que la Superbike pardonne plus, mais il y a plus de mouvements et de secousses, on doit beaucoup travailler pour la contrôler. Une Superbike est une moto de série qui doit être bonne pour les pilotes rapides et pour les pilotes lents, pour les routes rapides, les routes lentes et le trajet jusqu'au boulot. Une MotoGP est conçue pour la piste, c'est tout. C'est une moto uniquement faite pour être rapide."

Jonathan Rea a disputé deux courses en MotoGP en 2012

Une atmosphère plus familiale

Álvaro Bautista concède que son opinion du WorldSBK a changé depuis qu'il y est engagé. Lorsqu'il était en MotoGP, il prenait de haut le Superbike mais il a vite découvert une catégorie en parfaite adéquation avec ses attentes.

"Le WorldSBK est perçu comme la seconde division, je reconnais que je me le suis dit avant d'arriver. Sincèrement, j'ai été surpris : dès la première année, j'ai vu que c'était un championnat vraiment cool, quelque chose de totalement différent. L'atmosphère est plus 'réelle', plus comme les Grands Prix d'il y a dix ans. On est beaucoup plus proches des supporters et les gens aiment ça parce qu'ils sentent qu'ils sont au cœur du show."

"Je pense que maintenant, les pilotent envisagent le WorldSBK comme une véritable option. La première fois qu'on m'a proposé de venir en Superbike, j'ai dit non. Quand il est devenu évident que je ne trouverais pas de place en MotoGP, j'ai quand même accepté. Je suis venu parce que je voulais continuer la compétition, parce que je prenais encore du plaisir... Je me suis convaincu en me disant 'Au lieu de rester chez toi, tu dois y aller, piloter une Ducati officielle et t'amuser'. J'ai découvert un championnat cool."