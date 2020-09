La belle progression de Takaaki Nakagami vers "le niveau maximal"

Ce deuxième week-end de course d'affilée sur le tracé de Misano, également consécutif à une journée de tests qui s'est tenue mardi, a permis au pilote Japonais de trouver une grande confiance dans sa moto, qui dispose d'évolutions notables. Au micro de MotoGP.com, Cecchinello a salué la montée en puissance de celui qui vient de signer le huitième chrono combiné des Essais Libres et dispose ainsi de son ticket d'accès direct pour la Q2, où il visera désormais une place sur les deux premières lignes de la grille pour se présenter comme un candidat au podium en course.

Est-ce que ces progrès sont uniquement liés à une progression de Takaaki, ou aux nouvelles pièces qui ont été apportées niveau du châssis ?

Je crois que comme en Autriche entre les deux courses, Takaaki a beaucoup travaillé avec les techniciens pour trouver les bons réglages de la moto. Il y a aussi des évolutions de pièces, comme la suspension en carbone, et un nouvel étrier de frein, similaire à celui utilisé par Cal [Crutchlow]. Il se sentait mieux et a vraiment bien performé.

Il a bien appris la piste ici sur Misano 1 et a atteint un certain niveau après avec les tests. Ils ont sélectionné des suspensions différentes et quelques autres choses qui ont permis d'améliorer son ressenti sur la moto. Il y a aussi eu du travail au niveau électronique et il a testé le dispositif de départ, donc tout globalement ce package est assez compétitif ! Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps pour atteindre le niveau maximal et pousser la moto à la limite. Il est très utile pour lui d'avoir deux courses consécutives [au même endroit].

On sait que les négociations contractuelles avec Takaaki sont toujours en cours, que peut-on dire à ce sujet ?

Oui, clairement c'est un pilote japonais et il est important pour Honda d'avoir un pilote japonais performant en MotoGP. Ils ont commencé à parler du futur il y a deux semaines et maintenant ils sont dans les discussions finales [anglées autour du matériel mis à disposition de Nakagami, ndlr]. J'ai confiance dans le fait que tout sera confirmé puis annoncé très rapidement.

Reverra-t-on Cal Crutchlow sur la prochaine épreuve, en Catalogne ?

Eh bien comme vous le savez, c'est un début de saison très difficile pour Cal avec sa blessure, son arm-pump et les problèmes qu'il a eu lors de l'opération. Le mieux, c'est vrai, serait qu'il revienne en Catalogne et nous espérons l'avoir avec nous la semaine prochaine, clairement.