"Une belle remontée" pour un Fabio Quartararo satisfait

Comme en Thaïlande et en Malaisie, Fabio Quartararo aura cumulé au Qatar un total de 11 points sur les deux courses du week-end. La septième place de la course longue, ce dimanche, aurait pu être une cinquième, le Français arrivant dans la roue de Brad Binder et Álex Márquez. Le pilote Yamaha a franchi la ligne d’arrivée de la course à 7"8 de Fabio Di Giannantonio, vainqueur du jour, et terminé devant quatre des huit Ducati.

De quoi dresser un bilan plutôt positif pour celui qui a simplement regretté de ne pas avoir pu se mettre plus vite en action dans les premiers tours de course pour remonter des positions, et s’est trouvé contraint de remonter depuis le onzième rang et passer des bouchons difficiles, comme un Johann Zarco déterminé à protéger aussi activement que possible un Jorge Martin en grandes difficultés.

"C’était positif. Après, c’est sûr qu’avec le rythme que j’avais, je m’attendais à un petit peu mieux mais tout le monde a fait vraiment un pas en avant, aujourd’hui", a-t-il commenté au micro de Canal+. "Mais ça va, je suis satisfait de de ma course. On a fait une belle remontée. J’aurais voulu terminer un petit peu plus vers l’avant mais je pense qu’on a fait avec le rythme que l’on a eu pendant tout le week-end. On a fini septième mais je préfère finir un petit peu mieux."

Quartararo a une lecture simple de la course, au cours de laquelle le rythme n’a pas été réellement à questionner. "Les autres peuvent utiliser beaucoup plus de puissance sur les trois ou quatre premiers tours, surtout sur les accélérations de l’avant dernier au premier virage, où l’on perd énormément", note-t-il. "C’est ce qui nous manque : pas mal de puissance, surtout sur le début de course."

"J’ai réussi à faire un bon résultat avec un bon rythme mais j’ai perdu du temps sur Bezzecchi que je n’arrivais pas à passer tout en étant plus rapide. C’était quand même une course positive, mais il faut que l’on arrive à trouver cette puissance pour aussi l’utiliser dans la chasse au chrono et sur le début de course."

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Quartararo a confié s'être "amusé" même si un "meilleur résultat" était probablement dans ses cordes : "J'espérais un petit peu mieux mais malheureusement, c'est comme ça."

La 13e place sur la grille a conditionné la course de Quartararo : "J'ai fait un très bon départ. C'est juste que quand on a autant de pilotes devant, on ne peut pas freiner super tard, on doit un peu accepter ce que fait le mec de devant. Mais ça va, je pense qu'on a fait une belle course. Pour une tournée asiatique, on a quand même fait de bons résultats."

"Pas le même Jorge"

Comme de nombreux protagonistes, Quartararo a été particulièrement surpris de voir Jorge Martín lutter si bas dans le peloton et n’avoir la réponse, après avoir été pourtant si incisif et régulier lors de la course sprint de samedi. Le pilote espagnol, parti cinquième, a rétrogradé au huitième rang au départ avant de lutter âprement pour sauver une dixième position à l’arrivée.

Comme Marc Márquez l’a lui aussi indiqué à la descente de sa moto, Fabio Quartararo ne souhaitait pas devenir un obstacle à la lutte pour le titre en cours, et s’est montré particulièrement vigilent au moment d’aborder l’Espagnol, qu’il lui fallait cependant dépasser.

"Il n’a pas pu piloter comme il l’a fait samedi", remarque le pilote Yamaha. "Je ne sais pas quel problème il a eu, mais ce n’était pas le même Jorge. Il avait clairement un gros problème, sinon on ne ferait pas une course comme celle-là, si différente, après 24 heures. Je voulais le dépasser proprement et ne pas provoquer de chaos. La façon dont il roulait faisait que j’étais plus rapide que lui."

Au championnat, Quartararo occupe la neuvième position avec 167 points. Álex Márquez (Ducati) et Jack Miller (KTM) comptabilisent respectivement 165 et 163 points avant l’ultime rendez-vous de la saison, à Valence.

Avec Basile Davoine et Vincent Lalanne-Sicaud