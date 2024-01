Bezzecchi devra attendre l'hiver prochain pour être opéré

La fracture de la clavicule droite qui a marqué sa fin de championnat, en 2023, va rester dans un coin de la tête de Marco Bezzecchi pendant encore quelques mois. Et pour cause, le pilote italien va devoir garder la plaque avec laquelle l'os brisé avait été consolidé, le temps manquant pour qu'il la fasse enlever avant le début de la nouvelle saison

Une fois les Grands Prix 2024 lancés, l'agenda ne laissera pas assez de répit pour procéder à cette petite opération et le pilote VR46 devra donc attendre l'hiver prochain pour définitivement tirer un trait sur cette blessure, due à une chute subie à l'entraînement dans le fameux Ranch de Tavullia, début octobre.

"Mon épaule va bien désormais", explique Marco Bezzecchi, qui a admis avoir été blessé au mauvais moment même s'il a serré les dents pour faire son retour en piste juste après l'opération, sans manquer aucun Grand Prix. "J'ai toujours la plaque et les vis, et je pense que je vais les garder pendant toute la saison. Je n'ai pas eu le temps de les enlever parce que la plaque et tout le reste doivent rester en place pendant au moins six mois. Or, six mois à partir de l'opération ça me mène exactement au début du championnat."

"Il va donc falloir que je coure toute l'année en ayant la plaque à l'intérieur [de l'épaule]", poursuit Marco Bezzecchi, qui assure néanmoins bien se porter. "Mis à part ça, mon épaule fonctionne bien désormais. Je m'entraîne à nouveau au Ranch et en motocross, et ça fonctionne bien. Je m'entraîne et je vais essayer d'arriver au début de la saison en étant compétitif, comme tous les pilotes, j'imagine."

Après l'hiver passé à affiner sa condition physique en salle et sur la terre du Ranch, Marco Bezzecchi était récemment dans les Abruzzes avec le reste de la VR46 Riders Academy pour limer le bitume de la piste d'Ortona en karting. Maintenant que la présentation officielle de son équipe est passée, il va s'envoler pour Portimão et, avec ses habituels acolytes d'entraînement, prendre le guidon d'une Panigale pour commencer à reprendre des sensations de vitesse. Ses premiers tests au guidon de sa MotoGP sont, eux, programmés à partir du 6 février à Sepang. Et il en attend déjà d'importantes réponses quant à son niveau pour la saison à venir...