Bezzecchi ralenti par deux contacts dans le premier tour

Marco Bezzecchi pouvait peut-être espérer mieux que sa dixième place à Silverstone. Le pilote VR46 avait brillé en qualifications, signant le meilleur temps en Q1 avant de prendre la septième place sur la grille. Son premier tour en course a été marqué par deux contacts, dont un qui a arraché un aileron sur la Ducati d’Enea Bastianini à Copse, et il n'occupait plus que la 15e position après les deux premières boucles.

"J'ai pris un bon départ mais j'ai été percuté au premier virage", a déclaré Bezzecchi. "Je n'ai pas vu les images donc je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. J'ai encore été percuté au virage 17 par un autre pilote, cette fois je sais par qui, mais j'ai perdu beaucoup de temps."

"J'ai été percuté à l'arrière de la moto la première fois, elle s'est soulevée et j'ai perdu des places", a-t-il ajouté. "La deuxième fois, j'ai été percuté à la jambe donc mon cuir était abimé."

Malgré ce premier tour plus que délicat, Bezzecchi a vécu une course "sympa", faite de plusieurs dépassements pour retrouver le top 10. Le leader du classement des rookies a ainsi un peu plus conforté ce statut, les autres débutants ayant tous vu l'arrivée hors des points.

"J'avais un très bon rythme et j'ai pu revenir un peu. Dès que je me suis retrouvé derrière Bastianini et Binder, j'ai essayé de rester avec eux, mais ma remontée a vraiment fait chauffer mon pneu arrière donc j'ai dû relâcher un peu pendant quelques tours. J'ai pu attaquer à nouveau dans le dernier tour et j'ai pu doubler Binder et décrocher un nouveau top 10. Au final, avec tout ce qu'il s'est passé en course, c'est positif et je dirais que c'était bon. Et dans l'ensemble, le week-end a été bon."

Cette dixième place n'a naturellement pas la saveur du podium d'Assen mais Marco Bezzecchi reste satisfait de son week-end anglais, au cours duquel il a montré un bon rythme et surtout réussi à se qualifier en troisième ligne alors qu'il était souffrant vendredi et qu'il a dû passer par la Q1 le lendemain.

"Mon rythme était bon et j'ai pu rester proche des leaders jusqu'à la fin. J'ai perdu six secondes sur le premier mais pour mes débuts sur une piste comme Silverstone en MotoGP, je pense que c'est positif. Pour moi, le point très positif a été les qualifications. Je suis resté calme en Q1, je suis entré en Q2 et j'ai fait un très bon tour, un 1'58"1, ce qui est très rapide. Les qualifications ont été très rapides. En course, malheureusement, j'étais un peu à l'arrière au début mais je dirais que mon rythme était très positif."

"Je pense que j'aurais peut-être pu me battre entre la cinquième et la dixième place", a-t-il précisé. "J'ai quand même pris la dixième place."