Bezzecchi-Di Giannantonio, un duo de rivaux devenus amis

Luca Marini étant parti chez Honda, Marco Bezzecchi aura un nouveau coéquipier chez VR46 cette année, Fabio Di Giannantonio. Même si ce dernier n'a jamais été membre de la VR46 Riders Academy, les deux Italiens se connaissent très bien, puisqu'ils étaient déjà directement rivaux avant même leur arrivée en Championnat du monde.

En 2015, ils étaient en effet les hommes forts du Championnat d'Italie de Moto3 et ont remporté neuf des dix courses au programme. Avant le départ de la dernière manche de la saison, au Mugello, Di Giannantonio avait une avance de deux points mais un succès de Bezzecchi, trois dixièmes devant son rival, lui a finalement permis de prendre l'avantage et d'être titré.

Ils ont ensuite connu des trajectoires similaires, passant en Championnat du monde Moto3, où Di Giannantonio a pris la deuxième place quatre points devant son compatriote en 2018, avant de monter en Moto2 en même temps l'année suivante, puis de rejoindre tous les deux le MotoGP en 2022.

S'ils ont chacun signé une pole lors de leur première saison dans l'élite, Bezzecchi a été le premier à impressionner au plus haut niveau, avec un podium dès 2022 et surtout trois succès l'année suivante, grâce auxquels il a pris la troisième place du championnat. Di Giannantonio a connu un parcours plus chaotique avant de se révéler dans la dernière partie du championnat 2023, avec une victoire à la clé. Impressionné par la capacité d'adaptation de son nouveau coéquipier, Di Giannantonio est désormais impatient de travailler avec lui.

"Honnêtement, je le félicite", a déclaré le natif de Rome. "Il a été super, super pour s’adapter si vite au pilotage en MotoGP. On a passé toutes les catégories ensemble, et ce depuis qu’on était vraiment jeunes, en 2015, en championnat italien Moto3 ! C’est super de partager le même stand. On va pouvoir partager plein de souvenirs, ainsi que le travail qu’on a fait ces dernières années et aussi celui qu'on va faire l’an prochain. Je pense qu'on peut former une équipe forte et se pousser à notre maximum."

Fabio Di Giannantonio occupera le garage VR46 cette année

"Avoir un coéquipier aussi fort et sentir que l’autre côté du stand me pousse, ça va être super", a ajouté Di Giannantonio. "C’est toujours bien d’avoir un coéquipier fort qui vous motive et qui vous pousse à aller chercher ces dixièmes supplémentaires et à être plus rapide. Je pense qu’on pourra faire du très bon boulot ensemble."

Une amitié construite au fil des ans

Di Giannantonio s'attend à une saine émulation entre lui et Bezzecchi, pour se pousser dans leurs retranchements tout en maintenant une bonne ambiance dans le garage : "On est amis depuis longtemps alors je pense qu'on va pouvoir se pousser pour aller chercher quelques dixièmes de plus. Et puis, on est des mecs bien, on a le même âge, alors je pense qu'on va pouvoir bien travailler ensemble et mener l'équipe au sommet."

L'amitié évoquée par le nouveau pilote VR46 s'est construite assez récemment, l'entente étant moins bonne à l'époque où il se disputaient le titre dans leur pays natal. Naturellement moins proche de Di Giannantonio que des membres de l'Academy de Valentino Rossi, Bezzecchi est également impatient d'entamer cette relation de travail.

"J'ai énormément de souvenirs avec Diggia", a souligné le triple vainqueur en MotoGP. "Dernièrement, ça allait mieux parce que quand on était plus jeunes, moins mûrs, on s'entendait moins bien. Ces trois ou quatre dernières années, on a grandi tous les deux, on a mûri et on a une relation de respect, très belle je crois."

"Évidemment, je suis moins en confiance qu'avec les gars de l'Academy et je pense que c'est normal, parce qu'on se voit tous les jours – même le dimanche, désormais ! Mais je suis sûr qu'on va construire une belle relation cette année. Et puis, avec la fin de saison qu’il a faite, il méritait [de rester en MotoGP avec VR46], à mon avis, alors je suis content pour lui."

Marco Bezzecchi

Ceux qui étaient deux espoirs rêvant d'atteindre le sommet en 2015 ont totalement changé de statut puisqu'ils appartiennent désormais aux cercles des vainqueurs en MotoGP mais selon Di Giannantonio, aucune tension n'est à prévoir.

"À mon avis, on est toujours les mêmes jeunes mecs, qui déconnent à chaque seconde. Je pense qu’on a deux caractères sympas, parce qu’on est très vrais, transparents. À mon avis, on va s’amuser ensemble. Dès qu’on en a l’occasion, on s’est toujours retrouvé, par exemple dans le bus avant les courses quand on fait le tour du circuit, on blague tout le temps. Donc maintenant on va en avoir encore plus l’occasion et ça va être sympa."

Bezzecchi confirme son tempérament authentique, apprécié par Di Giannantonio mais qui peut faire des étincelles : "Oui, au final mon caractère peut plaire ou ne pas plaire. Je suis désolé si parfois ce que je pense ne plaît pas à tout le monde mais je suis toujours en phase avec ma conscience, parce que je dis la vérité."

Bezzecchi va également devoir apprendre le travail en MotoGP sans Luca Marini, son compère de l'Academy avec qui il avait déjà fait équipe en Moto2 lors de la saison 2020 : "C'est très étrange de le voir sur une autre moto, surtout avec des couleurs différentes des miennes car j'étais habitué à l'avoir pratiquement toujours près de moi. Mais bon ! C'était bien aussi de voir Franco [Morbidelli] sur la Ducati."

Avec Léna Buffa