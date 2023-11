Bezzecchi furieux après son accrochage avec Márquez

Le dernier Grand Prix de la saison n'a pas duré bien longtemps pour Marco Bezzecchi, qui a mordu la poussière dans le premier tour. Le pilote italien a directement mis en cause Marc Márquez, avec qui il s'est accroché, livrant sa version des faits d'un ton teinté d'une vive colère.

"Márquez a décidé de finir ma course dans le troisième virage. Il a fait la même chose que ce qu'il m'a fait en Thaïlande dans les virages 5 et 6, donc il m'a heurté dans le dos. Le problème, c'est que cette fois il m'a heurté un peu plus fort et il m'a fait tomber", a relaté Bezzecchi. "Je me suis même blessé, j'ai mal au pied gauche et à l'épaule gauche. Rien d'autre à dire. Je pense que son style de pilotage est quelque chose qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications."

Furieux, le pilote italien est allé jusqu'à déplorer l'absence de replay, estimant que "c'est Márquez, alors personne ne lui fait rien" et le qualifiant de "pilote le plus sale". L'incident a néanmoins été placé sous investigation, mais rapidement classé sans suite. "Ils le mettent sous investigation mais ils ne font rien, comme toujours. Ce sont toujours des incidents de course, pour eux", a-t-il insisté.

"Le problème, c'est que Márquez… On l'a vu hier avec Jorge [Martín] − rien de fou, heureusement −, mais aussi aujourd'hui avec moi, en Thaïlande avec moi, au Mans avec Pecco [Bagnaia]… La plupart du temps, quand l'autre pilote ne tombe pas, ça va, mais quand vous faites tomber l'autre pilote, [il faudrait] au moins une putain de pénalité ! Au moins. Sinon, on rentre tous les uns dans les autres et on fait tomber tout le temps. Brad [Binder] a fait la même chose et il a eu un long-lap [il a en réalité dû rendre une position, ndlr], c'est comme ça que ça doit être. La course fait 27 tours, il me tomber au troisième virage : je pense qu'il mérite au moins une pénalité."

Marco Bezzecchi a indiqué avoir voulu parler aux commissaires, en vain. Il a en revanche pu essayer de s'expliquer avec Marc Márquez, sans grand succès. "Il a dit qu'il ne m'avait pas vu. C'est impossible qu'il ne m'ait pas vu."

Interrogé sur cet incident, le pilote espagnol a exprimé un point de vue radicalement différent. "Je ne vais pas perdre trop de temps avec ce pilote", a-t-il d’abord répondu, "parce que pendant la saison, il m'a déjà poussé hors piste plein de fois."

Et d'expliquer : "C'était normal, j'étais à l'intérieur, il a essayé de garder la trajectoire extérieure pour revenir au virage 4, mais quand on est à l'extérieur on finit par perdre si le pilote à l'intérieur garde sa vitesse, et c'est ce que j'ai fait. Entre les virages 2 et 3, on était parallèle et il a essayé de garder la trajectoire extérieure pour revenir au virage 4, mais rien de plus. Je ne vais pas perdre plus de temps avec lui."