Bezzecchi a été handicapé par sa main : "J'ai vraiment souffert"

Moins d'une semaine après la chute du Grand Prix de Catalogne qui la laissé avec un pouce gauche amoché, Marco Bezzecchi a surmonté la douleur pour prendre la deuxième place de la course sprint à Misano. Doublé par Pecco Bagnaia au départ, le pilote VR46 a vécu une première séquence de virages difficiles, mais il a réussi à préserver la troisième place.

"Au départ, malheureusement quand Jorge [Martín] était proche de moi, je n'ai pas pu freiner fort donc mon [holeshot] device est resté en bas et dans les deux ou trois premiers virages, l'avant bougeait parce que quand il est enclenché, la suspension ne fonctionne pas", a expliqué Bezzecchi. "J'ai perdu beaucoup de temps. Au virage 4, quand le système s'est désenclenché, je me suis dit 'maintenant, j'y vais'. J'ai essayé, j'étais proche."

Bezzecchi a repris l'avantage sur Bagnaia dès le deuxième tour en profitant d'une erreur de son compatriote. Il avait alors près d'une seconde à combler sur Martín et il est rapidement revenu à moins de cinq dixièmes, avant que ses douleurs au pouce ne commencent à prendre le dessus.

"Au début, sincèrement j'avais des sensations incroyables. Je ne savais pas si c'était l'adrénaline du départ, c'est sûr que les antalgiques ont aidé au début mais c'était incroyable et je revenais sur Jorge. Puis quand je me suis rapproché de lui, j'ai commencé à avoir un peu mal, surtout dans les changements de direction."

"J'ai fait de petites erreurs dans le premier secteur et, tour après tour, j'ai un peu perdu [de temps]. Dans certains tours, je pouvais me battre et dans d'autres, je faisais de petites erreurs. Je manquais un peu de force pour faire tourner le guidon de gauche à droite. Dans la deuxième moitié, et surtout dans les trois derniers tours, j'ai vraiment souffert, j'avais vraiment, vraiment mal."

"Tant que je me sentais bien, je me disais 'Donne tout ce que tu as tant que tu te sens bien'", a ajouté Bezzecchi."Après, j'ai survécu !"

Marco Bezzecchi

Le premier poursuivant de Bezzecchi était Bagnaia, lui aussi diminué en raison de douleurs à la jambe, et il espérait que son rival souffrirait un peu plus : "C'est certain ! [rires] Dès que j'ai vu que Jorge s'échappait un peu, j'ai regardé mon panneau et j'ai vu '+2 Pecco', '+2"3', '+2"6' et mon objectif était juste d'essayer de maintenir un bon écart sur les pilotes de derrière, de me concentrer aussi sur Jorge mais sans faire la moindre erreur."

"Je suis désolé que Pecco ait souffert, je le comprends. Il est dans une condition moins bonne que la mienne mais c'était positif pour mon résultat donc c'est comme ça."

La course de ce dimanche, deux fois plus longue, s'annonce plus difficile pour Marco Bezzecchi mais il devrait opter pour le pneu medium à l'arrière et tirer ainsi profit d'une moto au comportement moins incisif, ce qui pourrait l'aider à mieux gérer la douleur.

"Avec le medium, normalement la moto est un peu plus douce, elle est un peu plus sympa à piloter donc j'espère que cela va aider. En EL1, quand j'ai utilisé le medium, j'ai eu moins de difficultés avec la main mais ça sera la troisième journée où je piloterai avec la main [dans cet état] donc je ne sais pas. Je suis dans un état d'esprit où je me dis que je vais souffrir donc je ne m'attends pas à me sentir bien."