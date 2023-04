Bezzecchi leader du championnat : "Ça ne veut rien dire" pour le moment

Marco Bezzecchi se présentera à Austin, cette semaine, en nouveau leader du championnat. Ce statut, le pilote italien l'a décroché en signant sa première victoire il y a dix jours au GP d'Argentine. Déjà deuxième de la course sprint la veille et troisième du GP du Portugal une semaine plus tôt, il a cumulé 50 points et affiche une avance de neuf unités sur Pecco Bagnaia. Le champion en titre a perdu gros en partant à la faute pendant la course principale de Termas, alors qu'il avait marqué quatre points le samedi et qu'il avait surtout fait carton plein en remportant les deux épreuves portugaises.

"Être en tête du championnat aujourd'hui, ça ne veut rien dire", prévient toutefois Matteo Flamigni, chef mécanicien de Marco Bezzecchi, dans une interview pour GPOne. "C'est comme être en tête au premier virage d'une course de 30 tours. La route est longue, il va y avoir des week-ends plus difficiles. Il faut que l'on continue à travailler comme on le fait actuellement, et puis en septembre on regardera le classement."

Avec son ingénieur de piste, qui a travaillé pendant 18 ans à la télémétrie de Valentino Rossi, le jeune pilote sera donc incité à garder les pieds sur terre. Et cela vaut d'autant plus que le championnat qui vient de débuter sera inédit par sa durée (21 Grands Prix en huit mois) et la quantité de points mis en jeu avec l'arrivée des courses sprint (777 au total), ce qui change forcément la valeur des écarts à ce stade. Et il faut ajouter à cela une hiérarchie qui, bien que globalement dominée par Ducati, reste changeante : lors des deux premiers Grands Prix, on a pu voir une Honda et une Aprilia dans le trio de tête en course et une KTM victorieuse, ainsi qu'une pole position pour Honda.

"Dans notre sport, les victoires et les défaites sont parfois trompeuses : il peut y avoir des week-ends où l'on est incroyablement rapide et au suivant on a un peu plus de mal", souligne Matteo Flamigni. "Il faut que nous soyons conscients que cela va se produire, je n'invente rien. Durant mes 30 ans de carrière, j'ai vu des pilotes exceller lors d'une course et se perdre aux suivantes. Il faut que nous continuions à travailler avec la hargne et la détermination que nous avons affichées jusqu'à présent."

"J'ai aussi dit à Marco que le mot d'ordre cette année devait être d'avoir conscience de nos moyens. Nous savons que nous avons une bonne équipe, un bon pilote, alors si nous continuons à travailler comme ça, les résultats viendront automatiquement", croit l'ingénieur de piste.

"Je n'ai pas d'objectifs", poursuit-il. "Déjà, continuer à travailler de cette façon, ce serait une victoire. Nous devons laisser de côté des attentes et des objectifs trop élevés, nous devons oublier je ne sais quelles stratégies, mais travailler course après course. Il reste encore pratiquement 40 courses à faire, c'est le parcours d'un très long marathon qui vient juste de commencer. Je suis confiant dans le fait que Marco pourra continuer comme ça parce qu'il en a toutes les qualités."