Bezzecchi perd une place au championnat mais continue à marquer

Marco Bezzecchi, qui avait mené le championnat jusqu'à Jerez, a glissé au troisième rang du classement général avec le Grand Prix d'Allemagne, marqué par la double victoire de Jorge Martín devant Pecco Bagnaia. Le pilote VR46 a pour sa part connu un week-end quelque peu compliqué, avec des hauts et des bas qui se payent cher en termes de points, mais il se félicite d'avoir limité autant que possible les dégâts.

Vendredi, c'est lui qui s'est montré le plus rapide, et samedi matin, sous la pluie, il occupait encore une solide quatrième place. Cependant les aléas des qualifications (sa propre chute et, plus tard, celle de Johann Zarco) l'ont ensuite fait reculer à la cinquième place sur la grille et de mauvaises sensations pendant le sprint lui ont valu une septième position qui le laissait sur sa faim.

"D'habitude, c'est le tour lancé qui me manque et j'ai un bon rythme. Ici, c'est l'inverse", résumait-il samedi. "J'aurais pu faire la pole, mais Zarco est tombé au virage 11 et on m'a donc enlevé mon tour. Par contre, je suis plus en difficulté sur le rythme, surtout avec le pneu tendre à l'arrière. Je n'ai pas tellement souffert de la dégradation du pneu, mais je n'arrive pas à faire tourner la moto. Du coup, j'élargis tout le temps, je tape dans le pneu avant pour faire tourner la moto, mais elle ne tourne pas et je perds aussi l'arrière."

Dimanche, le pilote italien a pu se racheter. "Mes sensations étaient aujourd'hui bien meilleures sur la moto", s'est-il félicité, saluant les modifications apportées à sa moto au warm-up. "Ça m'a aidé à tourner et à piloter un peu mieux la moto. J'arrivais aussi à m'incliner moins et à redresser un peu plus tôt, grâce à au turning, ce qui m'a permis d'économiser un peu plus les pneus. Dans l'ensemble, ça a donc été une journée positive."

Marco Bezzecchi est lui aussi tombé pendant les qualifications

Auteur d'un bon départ, dimanche, Marco Bezzecchi a mené beaucoup de batailles dans les premiers tours, notamment contre Aleix Espargaró qui profitait alors de son pneu tendre. Une nouvelle mésaventure a alors coûté du temps à l'Italien. "Quand j'ai été passé par Aleix, j'ai un peu élargi et Álex [Márquez] m'a heurté très fort, j'ai failli tomber de la moto. J'ai donc perdu un peu temps", a-t-il expliqué.

"Ensuite, j'ai commencé à prendre mon rythme et j'ai pu dépasser tous ceux qui étaient devant moi, jusqu'à Marini, Brad [Binder] et Zarco qui étaient assez loin devant. J'ai alors commencé à pousser fort pour essayer de combler ce retard et j'ai heureusement pu passer Luca. Zarco était un peu trop loin quand je suis arrivé là. Nos chronos étaient assez similaires, j'étais peut-être légèrement plus rapide mais rien de particulier."

"Si j'étais parti un peu plus haut, je pense que j'aurais pu me battre pour le podium. Malheureusement, samedi, j'ai eu un drapeau jaune, sans quoi j'aurais eu la pole position. C'est comme ça ! Je suis quand même satisfait", ajoutait-il. Qu'aurait changé cette potentielle pole ? "[Samedi] le résultat aurait pu être le même, ou légèrement meilleur, peut-être d'une position, mais j'avais pas mal de difficultés. [Dimanche] ça aurait été mieux en partant devant", a estimé le pilote VR46, satisfait de ce qu'il a pu réaliser malgré les difficultés rencontrées.

Désormais à 34 points de Pecco Bagnaia et 18 de Jorge Martín, Marco Bezzecchi voit aussi Johann Zarco se rapprocher à 17 unités au championnat, avant un Grand Prix des Pays-Bas où il cherchera à puiser dans ses bons souvenirs pour se replacer aux avant-postes. C'est là, il y a un an, qu'il avait obtenu son premier podium.

"Je donne vraiment tout pour essayer de tout faire au mieux", a-t-il assuré. "Je pense que je peux être assez satisfait : dans certaines courses, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, mais au final, il est toujours important de ramener quelque chose. Si je devais me reprocher quelque chose, ce serait Jerez parce que je suis tombé. Mais ça avait été un week-end de malchance, mon moteur avait cassé… Je n'avais pas besoin de cette erreur en course, et c'est la seule chose que je puisse me reprocher."

Avec Lorenza D'Adderio