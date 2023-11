Bezzecchi au pied du podium malgré une épaule qui va "assez mal"

Marco Bezzecchi n'a pas lutté pour la victoire au GP de Thaïlande, mais il a réalisé deux belles courses avec une épaule droite encore douloureuse, moins d'un mois après sa fracture de la clavicule. Samedi, sa sixième place en course sprint était pourtant loin de le satisfaire.

"Ça n'a pas été une course facile pour moi, malheureusement", a confié Bezzecchi à Sky Sport Italia. "J'ai eu un peu de mal physiquement, avec mon épaule, surtout à partir de la mi-course. Mais même avant, je n'étais pas très rapide, il faut dire la vérité. J'ai eu un peu de mal, mon pneu avant a chauffé, je n'arrivais pas à dépasser, mais à la base je manquais un peu de vitesse."

Bezzecchi s'attendait à payer encore son manque de condition dimanche, mais sa course a surtout été conditionnée par le temps perdu dans la première boucle. Parti quatrième, il n'était plus que dixième un tour plus tard.

"J'ai fait quelques petites erreurs au premier virage, juste après le départ. J'ai failli heurter Aleix [Espargaró] de plein fouet, alors j'ai élargi et j'ai perdu quelques positions. Ensuite, j'ai eu un contact avec [Marc] Márquez – enfin, il m'est arrivé dessus – et j'ai à nouveau perdu des places, [Fabio] Quartararo et Raúl Fernández m'ont passé tous les deux. Ensuite, ça a été difficile de remonter mais j'ai eu un très bon rythme."

Bezzecchi a réalisé une course impressionnante en multipliant les dépassements, au point de remonter au quatrième rang dans le derniers tiers de l'épreuve, mais sans pouvoir revenir au contact des trois leaders : "Je me suis battu avec [Luca] Marini, j'ai perdu deux tours. Tout ça, au final, ça fait une quatrième place", a-t-il résumé, déplorant le temps perdu dans la lutte avec son coéquipier : "À mon avis, la bagarre avec Luca était un peu inutile mais c'était sympa. Peut-être plus encore pour lui."

Marco Bezzecchi a multiplié les dépassements à Buriram

En tête, la lutte a été très disputée entre Jorge Martín, Brad Binder et Pecco Bagnaia mais Bezzecchi a eu du mal à l'apprécier en étant à distance : "Pour moi, ça n'a pas été la plus belle [de l'année] parce que je n'y étais pas. J'ai vu quelque chose mais j'ai du mal à regarder ce que font les autres."

"J'ai tout donné mais j'ai espéré qu'ils partent tous au tapis dans le dernier virage comme ça ils m'auraient offert quelque chose que je méritais vu que je me suis totalement arraché. Mais rien ! Malheureusement pour moi mais heureusement pour eux, ça n'est pas arrivé ! [rires] En tout cas, une belle course pour eux mais aussi pour moi, car j'ai eu un bon rythme."

Ça m'emmerde de dire que j'ai mal à l'épaule mais bon, j'ai eu mal lors des trois courses.

Même s'il est sorti de ce GP de Thaïlande frustré, la quatrième place a des allures d'exploits pour Bezzecchi avec une clavicule fracturée au début du mois et un enchaînement de courses qui ne lui a laissé aucun repos. Dans les cinq courses disputées pendant la tournée outre mer, deux sprints et trois épreuves principales, il s'est toujours classé parmi les six premiers alors que la douleur était parfois très gênante.

"Par rapport à mon épaule, j'allais assez mal [en Thaïlande], surtout vers la fin. Au début, avec un peu d'adrénaline et les antidouleurs, j'allais assez bien. Ensuite, j'ai commencé à souffrir vraiment à partir de la mi-course. Une chose qui m'a fait du bien, c'est l'air frais que j'ai eu quand j'ai réussi à passer Marini, ça m'a permis d'aller un peu mieux. Je vais de toute façon assez mal, mais au bout de trois week-ends, on savait que ce serait le cas."

"Je suis content, j'ai fait de bons résultats dans ces trois courses", a-t-il ajouté. "Évidemment, j'espérais faire plus. Ça m'emmerde de dire que j'ai mal à l'épaule mais bon, j'ai eu mal lors des trois courses. Celle-ci a peut-être été la pire parce qu'on freinait tout le temps comme des bourrins, donc ça a vraiment été dur. Mais j'ai réussi à ramener des résultats corrects, même si [samedi] ça n'a pas été terrible. [Dimanche], par contre, ça a été une belle course. J'ai perdu énormément de temps pour dépasser, mais bon c'est normal."

Le week-end de repos avant d'enchaîner les trois derniers rendez-vous de la saison arrive à point nommé pour Bezzecchi, qui va prendre le temps de faire le point sur sa condition physique : "Je suis très content de rentrer à la maison. J’aurais été content même si j'avais été en forme, car ça fait du bien, mais je le suis encore plus parce que je ne vais pas super bien. J'ai besoin de passer différents examens pour m'assurer que tout va bien."

Marco Bezzecchi

"En tout cas, après avoir soumis l'épaule à autant d'efforts à peine l'opération passée, il faut que je récupère autant de mobilité et de forces que possible et que je me remette des douleurs en tout genre. La Malaisie est une piste qui me plaît beaucoup et je suis très content d'y aller. En dehors de l'épaule, je vais vraiment bien physiquement. J'ai vu qu'aujourd'hui beaucoup de pilotes ont eu du mal sur cette piste, mais moi je me suis senti bien."

Même s'il a sauvé de bons résultats, Bezzecchi a perdu le contact avec Bagnaia et Martín au cours des derniers trois week-ends de compétition, son retard sur le leader passant de 54 à 79 points. Il reste mathématiquement dans la lutte mais sa priorité est surtout d'être capable de se mesurer à nouveau à ses deux rivaux en piste.

"Je fais ma course. Mon objectif est de recommencer à me battre avec eux. Si je peux les battre, ou en tout cas être là quitte à ce qu'ils me devancent, je serai content. Mais ce qui compte maintenant c'est que je sois à nouveau au point [physiquement] pour la Malaisie, ou au moins pour le Qatar et Valence."

"C'est le championnat du monde MotoGP, le plus haut niveau du sport moto", a-t-il souligné. "Je suis content de comment ça se passe. Parfois, j'ai fait quelques erreurs moi-même, parfois on a un peu joué de malchance, mais ça fait partie du sport. Au fond, c'est normal. Il faut qu'on essaye de faire le moins d'erreurs possibles l'année prochaine, mais d'abord il va falloir bien terminer l'année. Et de toute façon, pour le moment je suis plutôt content."

Avec Léna Buffa