Biaggi craint que sa condamnation mette Iannone à terre

Depuis que l'on connaît le résultat du contrôle antidopage de routine auquel il a été soumis en marge du Grand Prix de Malaisie 2019, Andrea Iannone est mis au ban du MotoGP. Rayé des feuilles de résultats de deux dernières manches de la saison dernière, il est suspendu pour l'ensemble de la saison 2020 et jusqu'au 16 juin 2021. Une sanction jugée très lourde au vu des motifs mis en avant lors du verdict, en l'occurrence la reconnaissance d'une absorption involontaire, par voie alimentaire, de la substance incriminée.

C'est cette contradiction entre le caractère non intentionnel de la consommation et une condamnation qui peut malgré tout précipiter la fin de la carrière du pilote qui aujourd'hui choque son entourage. Aprilia a ainsi fermement dénoncé cette peine avant même qu'elle soit publique, assurant Iannone de tout son soutien dans la prochaine étape judiciaire qu'il pourra engager. Puis Max Biaggi a pris la parole afin de pointer l'incongruité de la décision rendue par la FIM.

"Il y a la conscience que cela n'a pas été intentionnel, et pourtant il a été puni. Cela me semble être un contre-sens, quelque chose qui n'est pas clair. Il a été absous virtuellement, mais condamné dans la pratique", s'étonne l'ancien pilote de la marque italienne auprès de Sky. "Je ne crois pas que ça finira comme ça. Il faut éclaircir cela, peut-être en saisissant le TAS. Si cela n'a pas été volontaire, pourquoi le condamner ?"

Selon Max Biaggi, une injustice aussi douloureuse que la décrit Andrea Iannone peut avoir un effet dévastateur sur sa motivation : "Pour n'importe quel athlète, recevoir une sentence de ce genre n'est pas seulement désagréable, mais aussi démotivant. Ça vous met à terre, ça vous enlève l'envie de tout faire. Un athlète vit sa préparation chaque jour, pas à pas, il essaye de maintenir sa condition physique. Cette chose-là mettrait tout à terre."

"Il est difficile de se mettre à sa place", poursuit Max Biaggi. "J'espère qu'il sera plus fort que ça et qu'il essaiera de le dépasser de la meilleure façon. Chez Aprilia, nous sommes à ses côtés, nous espérons que cela va se résoudre au mieux."

"Une rage" qui le rendra "beaucoup plus fort"

Particulièrement remonté après l'annonce du verdict, Carlo Pernat, le manager d'Andrea Iannone, n'a pas mâché ses mots. "C'est un poisson d'avril", a-t-il pesté, interrogé par GPone. "On ne peut pas gâcher la carrière d'un pilote de cette façon. C'est inconcevable. Nous en sommes arrivés au stade où, si nous allons dans un restaurant à Sepang, il faudrait que nous demandions toutes les indications sur la nourriture afin de comprendre si elle est contaminée ou non."

"Cette bêtise restera dans l'Histoire. Cette décision confirme pratiquement qu'ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité de l'acquitter, afin d'éviter de créer un précédent. Tout cela n'est pas admissible", ajoute le manager, convaincu toutefois que cette situation ne fera que décupler la hargne de son pilote.

"Après cette affaire, Andrea a une rage en lui, en plus de son talent. Cette rage lui donnera 10% en plus pour aller au-delà de son talent. Si j'étais Guidotti, je le prendrais tout de suite chez Pramac, peut-être pour 2021", tente même Carlo Pernat.

"Vu comment je le connais, cette chose-là le rendra beaucoup plus fort et lui mettra la tête en place, car cela pourrait être un tournant. Andrea est orgueilleux et cette situation va tout calmer. J'ai eu la possibilité de bien le connaître et c'est un garçon loyal et vrai, même si ses manières de faire ne sont peut-être pas les meilleures."

S'il est un élément qui peut être de nature à rassurer Andrea Iannone et son manager en vue de l'avenir, c'est le soutien indéfectible d'Aprilia Racing. Massimo Rivola a déjà fait savoir que le constructeur soutiendrait son pilote s'il dépose un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport − son dernier recours − et il croit fermement en ses chances d'être blanchi. "Les statistiques disent que tous les athlètes qui ont fait appel au TAS et qui ont donné la preuve d'une contamination alimentaire ont été acquittés", souligne l'administrateur délégué. "Nous, nous ne devons même pas en donner la preuve, car c'est la sentence qui dit que c'est ce qui s'est passé, et c'est sans précédent. De plus, il est même écrit que Iannone n'a tiré aucun bénéfice de cette substance."

Et Rivola d'affirmer qu'il souhaite conserver Iannone au-delà de 2020, "assurément", tout en précisant : "Je crois que toute décision devra être prise après la sentence du TAS. Dans un monde idéal, en juillet nous repartons avec Andrea et en 2021 nous aurons les mêmes pilotes."