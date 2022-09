Binder déçu d'avoir manqué le podium après son incroyable départ

Si les deux violentes chutes survenues dans le premier tour du Grand Prix d'Aragón ont monopolisé l'attention, l'excellent départ de Brad Binder a également attiré les regards quelques instants auparavant. Qualifié en dixième position, le Sud-Africain a en effet jailli de la grille pour virer à la cinquième place dans le virage 1.

Parfaitement bien placé, il a pu bénéficier du léger décalage d'Aleix Espargaró pour remonter au deuxième rang à la sortie du virage 3, tout le contraire de Marc Márquez, surpris par son compatriote et qui, en perdant légèrement l'arrière, a provoqué les chutes consécutives de Fabio Quartararo et Takaaki Nakagami dans un malheureux "effet domino" dont Binder n'a pas eu conscience.

"Je n'ai rien vu du tout et je ne l'ai pas encore vu. Heureusement, pour changer, je peux dire que c'était derrière moi", a-t-il déclaré à l'arrivée. "J'aimerais avoir un départ comme ça chaque week-end ! [rires]. J'avais une idée de ce que je voulais faire mais honnêtement au dernier moment on fonce juste, peu importe où sont les autres. Ça a très bien fonctionné, je me suis dit 'merde, je suis à la deuxième place !', c'était au virage 4 je crois. J'étais dixième sur la grille donc j'étais un peu choqué mais ça a bien fonctionné."

"Je pense que j'ai été assez chanceux parce que, d'accord, j'ai pris un très bon départ, j'ai passé beaucoup de pilotes au premier virage et j'en ai encore eu d'autres en me dirigeant vers le deuxième. Mais au troisième, Aleix a fait l'intérieur à quelqu'un, je crois, et ils ont un peu élargi ce qui m'a ouvert une porte pour vraiment passer entre eux deux et je me suis retrouvé deuxième. C'était assez cool."

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Binder a alors pu effectuer la course aux avant-postes et enfin envisager le podium, pour la première fois depuis la course inaugurale de la saison, au Qatar. Longtemps troisième, il a dû s'incliner face à Aleix Espargaró dans l'avant-dernier tour et a dû se contenter de la quatrième place. Un résultat plus que satisfaisant après les difficultés rencontrées Grand Prix après Grand Prix par KTM, mais qu'il estime tout de même frustrant.

"J'ai été en mesure de faire de mon mieux du début à la fin. Je suis déçu de ne pas avoir décroché le podium car j'ai été dans le top 3 sur la majorité de la course. Je me suis battu comme pas possible dans le dernier tour pour me rapprocher et tenter un dépassement mais je n'ai pas réussi à m'approcher suffisamment pour essayer de faire quelque chose."

"Je suis vraiment content du travail qu'on a fait. Mon équipe a une fois encore été en mesure de me donner en course la meilleure moto de tout le week-end. J'ai commis des erreurs en course et je n'étais pas suffisamment rapide. Je pense qu'on doit être contents du travail qu'on a fait et qu'on doit juste essayer de passer le dernier cap pour rouler aux avant-postes."

Quelques difficultés et une cheville blessée

Reconnaissant avoir joué ses cartes en début de course, le pilote KTM a trop endommagé ses pneus et a tenté de changer de cartographie lors des derniers tours, ce qui n'a eu pour effet que d'empirer une situation qui était déjà critique.

"J'ai essayé de faire de mon mieux mais honnêtement j'ai vraiment eu du mal. Je ne tournais pas aussi bien que les autres car on manque d'un peu de turning à l'ouverture des gaz. Je ne sors pas non plus bien des virages. Je dois me rattraper ailleurs et c'est dans les grosses aspirations et j'ai besoin de prendre beaucoup de risques avec l'avant pour essayer de remonter. [...] Ce dont on a besoin pour être plus rapides est clair donc il est temps de faire quelque chose pour ça."

Brad Binder et Aleix Espargaro, très proches à l'arrivée du GP d'Aragón

Cette quatrième place était pourtant loin d'être gagnée puisque Binder s'est blessé à la cheville droite en chutant en EL3. Endolori, il n'était pas non plus en forme en raison du traitement médical reçu et est finalement parvenu à livrer une solide performance malgré tout.

"J'ai eu beaucoup de mal en EL4 hier parce que je ne pouvais pas bien utiliser mon frein arrière. Ils m'ont fait une injection pour les qualifications et ça allait plutôt bien, mais quand je me suis réveillé ce matin, c'était horrible", a-t-il précisé à l'arrivée de la course. "Je ne sais pas si c'est les médicaments ou ce qu'ils m'ont donné hier mais j'avais vraiment l'impression d'avoir la gueule de bois et ce n'est pas idéal un dimanche matin [rires]. Ça s'est arrêté après le warm-up. Après avoir fait un peu d'exercice je me suis senti un peu mieux et pour la course j'ai préféré avoir un peu mal mais je me sentais à plat."

Le Sud-Africain ne dispose que de quelques jours pour se remettre avant le Grand Prix du Japon ce week-end, puis celui en Thaïlande qui suivra de façon consécutive. Il effectuera la tournée outre-mer pour la première fois en MotoGP, puisque le championnat n'y est pas revenu depuis 2019 en raison du Covid.

"Ça ne me dérange plus", a assuré Binder. "Quand vous êtes complètement un rookie, vous allez sur ces nouvelles pistes alors que tout est nouveau. Vous n'êtes pas sûr de la réaction de la moto, du comportement des pneus, mais maintenant je comprends tout très bien, excepté la piste. Je pense qu'en allant sur une nouvelle piste on peut être compétitifs bien plus vite, comme on l'a remarqué cette année en Argentine. Espérons que j'aurai le même feeling."