Binder regrette d'avoir "gâché beaucoup d'opportunités" en 2023

Brad Binder a été le seul pilote à ne pas disposer d'une Ducati à s'inviter dans le top 5 du championnat, au quatrième rang, cette année. Le pilote KTM peine cependant à s'en satisfaire pleinement, n'oubliant pas qu'il a terminé à 174 points du Champion du monde, Pecco Bagnaia. Il estime avoir vécu une année faite de "hauts et de bas", malgré un résultat final encourageant au championnat.

"Je sens qu'on était capables de beaucoup plus, où que j'aurais pu faire mieux", a estimé Binder. "Mais la quatrième place du championnat, c'est un bon pas en avant par rapport à l'an dernier. On a fini sixièmes l'an dernier, quatrièmes cette année et j'espère que l'on va continuer la progression dans cette direction."

Binder reconnaît cependant qu'il n'est "pas vraiment" satisfait de sa saison. Il n'a décroché aucun succès le dimanche, ses deux seules victoires étant survenues en course sprint début d'année, à Termas de Río Hondo puis Jerez. Il a aussi payé des chutes à Barcelone, à Motegi et à Sepang, un mauvais départ à Misano, plusieurs accrochages à Mandalika ou encore un passage hors piste qui lui a peut-être coûté la victoire à Valence.

Binder a aussi plusieurs fois fait les frais de passages hors des limites de la piste qui ont entraîné des pénalités, dans les deux courses d'Assen puis au GP de Thaïlande. Le Sud-Africain estime avoir cumulé beaucoup trop d'erreurs cette année.

"Sincèrement, j'en attendais beaucoup plus cette saison. Je sens qu'on était capables de beaucoup plus mais j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai gâché beaucoup d'opportunités. Mais c'est la vie, ça peut arriver. Avec ce nouveau format, il semble que tout le monde a fait une tonne d'erreurs."

Lire aussi : MotoGP Espargaró stupéfait par le niveau de Binder sur la KTM

Binder a été la référence chez KTM cette année, en marquant plus de points que tous les autres pilotes de la marque réunis, et 130 unités de plus que son coéquipier Jack Miller, mais cela ne lui a pas suffi. Il a régulièrement pris de gros risques pour tenter de se hisser au niveau des pilotes Ducati.

"Sincèrement, quand tu donnes absolument tout, tu peux faire des erreurs que tu te battes pour la première ou pour la dixième place. C'est juste que parfois, j'ai attaqué au lieu d'accepter certaines limites. J'ai toujours un peu trop attaqué et je l'ai payé. Ce n'était pas idéal."

Brad Binder en a parfois trop fait pour se mesurer aux pilotes Ducati

Même s'il regrette ces erreurs, Binder assume d'avoir tout donné pour s'imposer et de s'être montré moins prudent qu'en 2022 : "L'an dernier je connaissais notre niveau et je m'assurais de finir toutes les courses et d'être aussi bon que possible. Cette année, je voulais gagner, j'étais fatigué de finir à ces positions. J'ai fait cet effort supplémentaire et évidemment, ça a souvent fini avec des chutes, ce qui n'est pas cool, mais il y avait aussi le double de courses. Je pense que tout le monde a connu pas mal de chutes ou d'erreurs en plus."

"C'est toujours bien de maximiser les points, mais c'est toujours plus fun d'en prendre 25 que 16", a-t-il résumé. "C'est l'objectif, on veut les plus gros points. Je sais qu'on peut le faire, on doit juste assembler ces petits détails."

S'il est mécontent de ses courses, Brad Binder reste en effet ravi des améliorations apportées à sa moto. KTM est passé de la quatrième à la deuxième place du championnat, en augmentant son total de points de plus de 50%.

"Je dois dire que mon équipe et KTM ont fait des progrès incroyables depuis l'an dernier. C'est sûr qu'on doit encore franchir un cap, ne serait-ce que pour rester dans le jeu parce que les choses évoluent tout le temps. C'est excitant, c'est l'un des plaisirs de la vie, toujours essayer de faire mieux. Je sais que je peux progresser de mon côté et ils peuvent le faire aussi. J'espère être dans une situation bien meilleure l'an prochain."

"Je suis vraiment impatient que ça reparte la saison prochaine", a assuré Binder. "On a ces deux ou trois mois pour vraiment construire, comprendre et progresser, essayer de trouver de petits progrès dans tous les domaines et je pense que si on peut le faire, on pourra revenir avec tout le nécessaire pour nous battre."