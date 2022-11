Binder compte sur Miller pour "montrer les choses à améliorer"

KTM a décidé de miser sur l'expérience pour la saison prochaine et seul Brad Binder, présent dans l'équipe officielle depuis 2020, va conserver sa place. Miguel Oliveira, pourtant pilote le plus victorieux avec la firme autrichienne, s'est vu proposer une rétrogradation chez Tech3 qu'il a refusée, tandis que les rookies de l'équipe française, Remy Gardner et Raúl Fernández, n'ont pas été retenus.

Il y aura certes un débutant pour leur succéder, l'actuel leader du Moto2 Augusto Fernández, mais KTM a également fait appel à Jack Miller pour son équipe officielle et à Pol Espargaró dans son team satellite. Binder se réjouit de ces recrues de choix : le premier a connu le succès avec Honda et Ducati, tandis que le second va retrouver le constructeur qu'il avait été le premier à mener au podium. Le Sud-Africain estime que les connaissances de Miller de la Ducati, la machine la plus performante du plateau actuellement, seront précieuses pour KTM.

"Je suis naturellement ravi que Jack arrive", a déclaré Binder au site officiel du MotoGP. "Il arrive avec beaucoup de connaissances de la moto à battre en ce moment. Je pense que quand il va monter sur notre moto, ça sera beaucoup plus simple pour lui de montrer les choses à améliorer. C'est aussi quelqu'un de bien, très sympa, et je suis sûr qu'il va très bien s'intégrer dans notre équipe."

Ce n'est pas la première fois que KTM recrute du côté de Ducati. Danilo Petrucci a fait le même chemin en 2021, à travers l'équipe Tech3, mais KTM n'a pas recruté que des pilotes passés par Borgo Panigale : Fabiano Sterlacchini, ancien bras droit de Gigi DallIgna, est désormais en charge du développement de la RC16, l'équipe est dirigée par Francesco Guidotti, ancien team manager de Pramac, tandis qu'Alberto Giribuola, actuel chef mécanicien d'Enea Bastianini, viendra renforcer ses rangs en 2023.

KTM pourra aussi s'appuyer sur l'expérience d'un pilote passé par Honda, Pol Espargaró, un constructeur plus en difficulté cette année. Binder pense néanmoins que le Catalan aura beaucoup à apporter : "Ça sera bien que Pol revienne. On était coéquipiers en 2020 et même quand c'était difficile, il pouvait toujours attaquer et trouver quelque chose en lui pour décrocher les résultats dont on avait besoin. Tous ces pilotes qui arrivent vont nous apporter beaucoup de connaissances et ensemble, et on pourra faire ces progrès importants dont on a besoin pour jouer le podium tous le week-end."

KTM doit progresser en courbe et sur un tour

Après des promesses en 2020 et pendant la première moitié de la saison 2021, KTM a eu plus de mal à se battre pour ce fameux podium. Binder et Oliveira ont gagné des courses en profitant de la pluie mais depuis la trêve estivale 2021, les seuls autres podiums ont été rares, pour le #33 à Losail et à Motegi cette année. La moto doit devenir plus complète afin de rendre ces performances réalisables sur une plus grande palette de circuits.

"Je pense vraiment qu'on a besoin de petites choses maintenant", a confirmé Binder. "Clairement, pour moi il faut qu'on puisse freiner plus tard, comme nos rivaux. On ne le fait pas parce qu'on ne tourne pas aussi bien. Ce sont de petites choses sur lesquelles je sais que l'équipe d'essais a beaucoup travaillé. Ça dépend un peu des tracés : on perd beaucoup de temps dans les virages lents, ou quand il y a un gros freinage avant un virage lent."

"Je vois clairement ce dont je suis capable et quelles performances on peut réaliser, même quand les choses ne se passent pas comme prévu pendant un week-end", a-t-il ajouté. "Je suis très confiant dans le fait d'avoir l'équipe derrière moi pour me battre pour tout."

Binder est en effet habitué à bien conclure des week-ends mal engagés. Depuis ses débuts en MotoGP, il est souvent en retrait sur la grille mais parvient à réussir de belles remontées le lendemain, ce qui s'est confirmé cette saison : dans les courses qu'il a terminées, il n'y a qu'en Indonésie, épreuve troublée par la pluie, que sa position à l'arrivée était moins bonne que celle en qualifications. Binder veut voir le positif dans cette situation.

"Je pense que notre moto fonctionne très bien en course. Depuis mon arrivée chez KTM en MotoGP, ça a toujours été notre force. C'est fantastique parce qu'on donne les points le dimanche. En tant que pilote, mon point fort a toujours été de faire mieux en course, que ce soit un week-end excellent ou mauvais. En course, je peux tout assembler et être au moins aussi constant que possible."

"On a une structure si importante, avec beaucoup de personnes fantastiques, compétentes, que je pense que ce n'est qu'une question de temps avant de tout assembler", a assuré Binder. "On n'est déjà pas mauvais, on est très forts, mais on a besoin de franchir cette dernière marche. Je vois que ça arrive et je pense qu'on a un bel avenir.