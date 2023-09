Binder et Miller séduits par le nouveau châssis KTM

Utilisé par Dani Pedrosa au GP de Saint-Marin et découvert par les titulaires lors du test post-course sur le même circuit, le châssis en carbone de KTM a été une nouvelle fois évalué par Brad Binder et Jack Miller ce vendredi à Motegi. Alors que le premier bilan était mitigé selon Binder, il a pu signer le meilleur temps du jour, battant un record vieux de huit ans, et a surtout perçu un meilleur grip.

"Je pense que le nouveau châssis apporte vraiment un peu plus d'adhérence à l'arrière, ce que je demandais", a déclaré le Sud-Africain. "C'est bien d'en avoir plus. Le grip, ce sont des chronos donc c'était plutôt bien."

"Je pense qu'on a tous été surpris par les performances de Dani à Misano, il nous a fumés !" s'est amusé Binder. "On a réalisé que l'équipe d'essais avait fait du très bon travail, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne très bien."

Malgré cette journée encourageante, Binder évite tout excès d'optimisme : "C'est le premier jour donc je suis un peu prudent, on verra. Je me sens mieux, je sens que j'ai un peu plus d'opportunités pour piloter la moto comme je le veux parce que j'ai un peu plus d'adhérence à l'arrière pour le moment."

Jack Miller, dixième ce vendredi, a également constaté ce gain de grip, même si des ajustements restent nécessaires. "Les sensations sont bonnes", a souligné le vainqueur de l'édition 2022 à Motegi. "Dès le premier relais, on a eu une bonne compréhension et ça m'a rappelé mes sensations du lundi à Misano."

"Je croise les doigts pour que ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'année mais je me sens bien. On a fait des progrès, on peut à nouveau se mesurer aux autres. En termes de grip, ce que l'on recherchait, je pense que l'on a fait de bons progrès. On a encore beaucoup de travail au niveau de l'électronique mais on a trouvé pas mal de grip mécanique et c'est vraiment, vraiment positif, pour Brad et moi."

Le châssis en carbone de la KTM

Miller a reconnu sa responsabilité dans sa chute : "J'ai essayé de freiner un peu plus fort avant et dans la ligne droite de retour. J'ai essayé de garder plus de vitesse dans le virage et l'avant m'a échappé. J'ai essayé une chose différente dans ce virage, ça arrive quand on met plus de charge sur l'avant et cette charge est restée sur le pneu avant."

"Je me sens quand même assez bien, la moto fonctionne bien. Malheureusement, on n'a pas pu utiliser la nouvelle [moto] après ça, il y a eu quelques dégâts dans la chute, ça aurait pris trop de temps de la réparer. Je suis monté sur l'ancienne et elle restait plutôt bonne."

Le "meilleur vendredi depuis longtemps" pour Binder

Si cette chute a terni la journée de Miller, Binder a de son côté connu un vendredi quasi idyllique, avec des changements de réglages efficaces qui lui ont finalement permis de battre le record de la piste.

"Une journée positive. Tout a bien commencé : ce matin, on a eu besoin de quelques relais pour tout régler, surtout le frein moteur. Mon équipe a fait du bon travail pour que ça fonctionne bien pour moi. Dans l'ensemble je me sens très bien. C'était sympa de bien finir la première journée et surtout d'être en Q2 demain."

Brad Binder se sent prêt pour la course sprint, plus que lors des dernières épreuves : "Mon rythme était assez bon, chaque relais a été plutôt bon. J'aimerais faire plus de tours demain pour tout comprendre et continuer à travailler. Dans l'ensemble je suis très content, je pense qu'on a fait du bon travail aujourd'hui. Mon équipe a bien travaillé, ils m'ont permis d'avoir de très bonnes sensations sur la moto. Le meilleur vendredi depuis longtemps."

"Je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on a des petits blocages à l'avant, ce qui est normal, surtout au Japon", a tempéré Binder. "J'ai des blocages à l'avant et de gros patinages à l'arrière mais dans l'ensemble, je pense qu'on a progressé en sortie de courbe."