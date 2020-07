2021, troisième acte du binôme Binder-Oliveira chez KTM

KTM va réunir la saison prochaine deux de ses élèves modèles, deux pilotes qui ont gravi tous les échelons du programme autrichien, mais aussi qui se connaissent bien, et pour cause : Brad Binder et Miguel Oliveira ont déjà fait équipe deux fois, associés au sein du team Ajo en Moto3 (2015) et en Moto2 (2017 et 2018).

Déjà tous deux membres du groupe KTM en MotoGP cette saison, ils formeront en 2021 le line-up de l'équipe officielle du constructeur. Oliveira a été choisi pour remplacer Pol Espargaró, parti chez Honda. Binder, quant à lui, a beau ne pas encore avoir disputé sa première course en MotoGP, il sait d'ores et déjà qu'il conservera le guidon qui lui a été attribué cette année, KTM souhaitant miser sur la stabilité après avoir perdu le pilote le plus expérimenté de son programme.

"Nous les avons déjà eus auparavant dans le même garage, nous les avons déjà eus sur le podium. Nous pensons qu'il s'agit d'une équipe très forte. En ce qui concerne l'esprit d'équipe, nous pensons que c'était une très bonne décision", affirme Pit Beirer au site officiel du MotoGP. Le patron tient les comptes : en trois saisons communes, les deux pilotes ont cumulé 15 victoires, 40 podiums, et se sont classés quatre fois aux trois premières places des championnats.

Ravi de retrouver son ancien coéquipier, Brad Binder pense que le fait qu'ils se poussent l'un l'autre ne sera que bénéfique à toute l'équipe. Il expliquait récemment dans une visioconférence : "On a été coéquipiers pour la première fois en 2015, et on a toujours bien travaillé ensemble. Les premières années, j'ai toujours été un cran derrière lui, mais je suis toujours arrivé au même niveau que lui et on s'est toujours pas mal battus. Je trouve ça génial parce qu'on se pousse vraiment beaucoup l'un l'autre et je pense que ça peut être bon pour le projet aussi."

Mike Leitner, qui sera leur directeur d'équipe la saison prochaine, veut croire que cette association saura donner de la force à tout le team : "Miguel et Brad se connaissent très bien et se poussent de manière positive, ils travaillent bien ensemble et je pense qu'ils ont tous les deux montré leur potentiel en remportant beaucoup de victoires dans les deux catégories [inférieures]."

"Ce n'était qu'une question de temps pour que cela se fasse tôt ou tard. Le processus a peut-être été accéléré par le départ de Pol", concède-t-il, "mais nous sommes très confiants. Miguel est monté en MotoGP l'an dernier, il a fait de bons débuts, il a disputé une belle course à Spielberg en finissant huitième, et il y a eu l'accident de Silverstone qui a détruit sa seconde moitié de saison, sans qu'il puisse montrer son potentiel. Mais il est de retour, il est prêt physiquement et je pense qu'il a un bel avenir en MotoGP."

Les attentes sont grandes pour qu'Oliveira confirme cette saison son potentiel, tandis que KTM va laisser Binder prendre ses marques. "Brad montre très souvent son potentiel le dimanche et nous ne lui mettons pas trop de pression, il doit se faire son expérience. Je pense qu'il fera de bonnes courses et d'autres moins bonnes, c'est normal", pressent Leitner.

Impliqués dans le développement de la RC16

S'il était déçu l'an dernier de ne pas être choisi par KTM pour remplacer Johann Zarco dans l'équipe officielle, Miguel Oliveira est aujourd'hui aux anges d'avoir reçu la confiance du constructeur pour 2021. "Je ne pourrais pas être plus heureux et plus reconnaissant pour cette chance qui m'est offerte", assure-t-il, évoquant "une très belle surprise".

"Tôt pendant le confinement, on a commencé à voir que le marché commençait à bouger, sans que l'on coure, alors c'était un peu étrange : j'espérais que l'on pourrait d'abord commencer à courir, puis ensuite regarder quoi faire à l'avenir, mais on n'a pas pu attendre", raconte le pilote portugais. "Je suis évidemment très heureux d'être associé à Brad l'année prochaine. [...] C'est très curieux que l'on ait été ensemble dans toutes les catégories et je suis très content de partager à nouveau le stand avec lui."

"Je pense que ce sera une bonne équipe à aligner pour la saison 2021", poursuit-il. "On s'entend très bien en dehors de la piste. On a été coéquipiers pendant de nombreuses années, on se connaît. Je pense que la base est d'avoir un bon environnement dans l'équipe et d'être tous les deux d'accord sur les changements à apporter à la moto et la direction à prendre avec le projet dans son ensemble."

Bien que KTM ait assuré que les quatre pilotes du groupe recevront le même traitement, Oliveira sent qu'intégrer l'équipe principale va l'impliquer plus profondément dans le développement. "Une place dans une équipe factory a plus de valeur qu'une place dans n'importe quelle autre équipe, et c'est surtout ça que ça va changer, je pense. C'est l'intention qui se trouve derrière tout transfert qui dicte vraiment ce que le constructeur attend de vous à l'avenir. Je peux dire que je grimpe un échelon, mais la réalité c'est que je fais un pas de côté et non que je grimpe véritablement ! Le fait est que je vais être plus proche du développement de la moto et je pense que c'est l'un des avantages."

Avec Lewis Duncan et Emmanuel Touzot