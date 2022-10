Brad Binder et Miguel Oliveira limités par leur KTM à Sepang

Avec le podium de Brad Binder au Japon puis la victoire de Miguel Oliveira en Thaïlande, KTM pensait avoir passé un cap, mais les Grands Prix d'Australie et de Malaisie sont venus prouver qu'il restait encore du chemin à parcourir au constructeur autrichien. Pour l'heure, il n'a en effet pas été en mesure d'apporter de réelles améliorations au manque d'adhérence de la RC-16.

Le week-end dernier, sur un circuit de Sepang au grip relativement bas, les deux pilotes ont souffert et n'ont jamais pu évoluer aux avant-postes. Et la première place obtenue par le Sud-Africain au lancement des hostilités en EL1 a finalement été vite balayée par les progrès de l'ensemble du plateau. Qualifiés aux 13e et 19e rangs, Binder et Oliveira s'attendaient à une course difficile, et à l'arrivée, aucune surprise quant à leurs résultats, si ce n'est une remontée effectuée en tentant de dominer une RC-16 capricieuse, comme à leur habitude.

"La course a été vraiment, vraiment dure pour moi. J'ai pris un bon départ et j'ai essayé de partir tôt avec les gars, mais dès le premier tour il a été clair qu'on ne jouait pas dans la même catégorie en sortie de virage. Je perdais trop de temps en sortant des petits virages et ce n'était pas possible de les reprendre au freinage, peu importe à quel point j'essayais. Je ne pouvais pas gérer et plus j'essayais fort, plus je commettais d'erreurs. J'ai dû accepter notre niveau et juste essayer d'amener la moto à l'arrivée", a expliqué Binder, qui a passé la ligne d'arrivée en huitième position.

De son côté, Oliveira a terminé au 13e rang une course qu'il estime frustrante. "On savait qu'on allait avoir une petite dégradation des pneus mais pas autant. Je me suis senti vraiment mal avec le pneu arrière, je ne pouvais rien à faire à partir de la mi-course. Les pilotes me doublaient, je ne pouvais pas me défendre, je ne pouvais pas freiner suffisamment bien pour faire le moindre dépassement", a-t-il confié au site officiel du MotoGP.

Brad Binder

Malgré ses améliorations en interne, KTM est contraint de constater que ses progrès ne permettent pas encore à ses pilotes de retrouver les avant-postes, et ce malgré le travail fourni, que n'a pas manqué de souligner Binder : "La situation est ce qu'elle est, l'équipe a fait un travail incroyable durant ces six semaines. Ils ont travaillé très dur, on a beaucoup appris et ce sont de bonnes informations pour l'avenir."

"La journée a été dure et, malgré le bon travail effectué par l'équipe ces jours-ci en Malaisie et tout au long des Grands Prix outre-mer ces dernières semaines, on n'a juste pas pu donner aux pilotes les meilleurs réglages pour tirer parti au mieux de l'adhérence ici. On doit comprendre comment on peut progresser pour donner à nos pilotes plus de motricité", a ajouté Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe KTM, qui souhaite néanmoins voir le bon côté des choses. "C'est positif que nous soyons restés troisièmes au championnat équipes et nous avons hâte d'être à Valence et espérons terminer la saison de la meilleure façon possible."

Inverser la tendance à Valence ?

Cette troisième place, il faudra la défendre lors du dernier Grand Prix puisque le team Pramac talonne l'équipe officielle KTM de quatre points. Le circuit de Valence avait plutôt bien réussi au constructeur autrichien ces deux dernières années, puisqu'il a terminé à chaque fois dans le top 10 avec ses deux pilotes, excepté l'an passé avec Oliveira, qui se montre forcément plus prudent que son coéquipier.

"En 2020 on avait fait de bonnes performances là-bas mais l'an dernier on avait eu du mal pour certaines raisons assez étranges. On va voir pour cette saison. Évidemment, on y va en étant ouverts et en sachant que la course sera dure. C'est une piste difficile pour nous donc on espère pouvoir renverser la vapeur et tirer le meilleur du week-end", a déclaré le Portugais.

"Valence a été plutôt bien pour nous ces dernières années", a contrebalancé Binder. "Je pense qu'il faut voir, parce que cette nouvelle base est assez différente et certaines pistes qui étaient vraiment bonnes pour nous auparavant sont vraiment mauvaises maintenant. C'est un peu l'inconnu pour le moment mais je m'attends à ce que Valence soit bien pour nous, si on se base sur les années précédentes."