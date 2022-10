Binder et Oliveira ont sauvé les meubles après un GP éprouvant

Forts des trois dernières courses, qui les ont vu replacer KTM aux avant-postes, avec notamment un podium pour l'un au Japon et une victoire pour l'autre en Thaïlande, Brad Binder et Miguel Oliveira sont arrivés logiquement confiants au Grand Prix d'Australie. Les deux hommes ont néanmoins connu une vraie douche froide dès le premier jour d'essais, en constatant que la RC16 ne fonctionnait pas aussi bien que prévu sur le circuit de Phillip Island.

Relégués au-delà de la 18e place en EL1, ils ont un peu progressé en EL2 avant de se retrouver à nouveau très loin au classement lors des EL3 du samedi. Le Portugais disait se battre constamment contre sa moto, notamment dans les virages très inclinés, quand le Sud-Africain déplorait un manque inhabituel d'adhérence à l'arrière. "Je suis arrivé ici en m'attendant à ce que notre moto soit vraiment, vraiment compétitive et vraiment bonne. Et malheureusement, il semble qu'on connaisse un week-end bien plus dur ce que qu'on avait anticipé", expliquait-t-il alors.

Les qualifications, malgré un meilleur feeling pour Binder, n'ont fondamentalement rien changé à leurs positions. "C'était mieux comparé à hier, où on était lents et irréguliers. Maintenant on est lents et réguliers, donc j'espère que ça va vraiment nous aider à remonter", déclarait le #33, néanmoins confiant quant à sa capacité à se frayer un passage dans le peloton en course, sa spécialité.

Oliveira s'est pour sa part vu pénalisé d'un long-lap et de trois places sur la grille pour avoir effectué une simulation de départ alors que la séance n'était pas finie. Une erreur "complètement de [sa] responsabilité" selon lui, puisqu'il a mal lu son écran et a cru que le temps imparti était terminé. Qualifié au 18e rang, il a alors dû s'élancer depuis la dernière place.

Un rythme qui laissait espérer mieux

Miguel Oliveira devant Cal Crutchlow et Darryn Binder au GP d'Australie.

Finalement, les deux représentants KTM ont affiché en course un rythme bien plus solide que ce qu'ils n'avaient montré lors des essais. Comme à leur habitude, ils sont remontés mais, pénalisés par leur place de départ sur la grille (16e et dernier), ils n'ont pas pu faire de miracles.

"J'ai pris un bon départ, un très, très bon départ. J'ai dû passer six-sept personnes et ensuite au virage 4, certains pilotes se sont touchés et quand ils ont relevé, j'ai élargi avec eux. Je n'ai pas pu placer ma roue et j'ai perdu beaucoup de places, je me suis retrouvé là où j'étais parti. À partir de là je savais que j'allais devoir attaquer parce que sinon je n'allais rien pouvoir obtenir. J'ai attaqué aussi fort que j'ai pu et j'ai rattrapé le groupe de tête."

"J'ai passé plusieurs gars et j'ai pu voir qu'ils économisaient tous leurs pneus. Je savais que j'aurai des problèmes en fin de course mais j'ai décidé qu'à ce moment-là, il était plus important d'essayer et de faire quelque chose et que, peut-être, je n'aurais pas de problèmes de pneus, plutôt que d'arrêter la lutte", a raconté Binder, qui a terminé à la dixième place.

De son côté, Oliveira a fait son maximum après avoir effectué sa pénalité et est parvenu à remonter au 12e rang. "Après le départ j'ai essayé de me placer où je pouvais mais ça n'a pas été une très grande réussite, et puis ensuite avec le long-lap je suis redescendu parmi les dernières places", a-t-il expliqué au site officiel.

"Ça m'a pris du temps de passer devant certains pilotes. J'ai perdu du temps mais j'ai économisé mes pneus. À la fin je n'en avais pas suffisamment pour me battre pour mieux, j'aurais peut-être pu rattraper Pol [Espargaró] si j'avais doublé Darryn [Binder] et Cal [Crutchlow] avant mais il n'y avait juste pas de place pour que je le fasse. En partant dernier et en ayant eu un long-lap, terminer 12e, c'est comme ça."

Malgré leur déception, les deux pilotes KTM ont estimé la course "intéressante" en termes d'informations recueillies. "J'espère que lorsqu'on reviendra l'an prochain, on pourra se battre plus devant dans le peloton", a conclu Binder.