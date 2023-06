Comment Binder a perdu deux fois le podium sans rien n'y comprendre

Les limites de piste ont causé bien des tracas pendant le week-end d'Assen, et en particulier à un pilote : Brad Binder. Le Sud-Africain a en effet été sanctionné à deux reprises et perdu à chaque fois la troisième place, celle du sprint puis celle de la course principale.

Samedi, lors de la course sprint, Binder a fait partie des neuf pilotes ayant reçu une alerte pour être passés sur la partie verte du bord de piste, interdite. Alors que les autres n'ont commis cette infraction qu'une seule fois, lui l'a répétée à deux tours de l'arrivée et aurait alors dû écoper d'une pénalité long-lap. Sachant que le temps manquait pour qu'il l'applique, les commissaires l'ont transformée en trois secondes de pénalité à l'arrivée, comme le prévoit le règlement.

"Quand j'ai touché la partie verte, je n'en ai eu aucune idée. De toute évidence, j'ai juste mordu de quelques millimètres, je n'ai pas réalisé", expliquait alors le pilote KTM auprès du site officiel du MotoGP. "Et pour une raison quelconque, j'avais manqué [le message] sur mon tableau de bord [indiquant] que j'avais déjà un avertissement. Je n'en avais aucune idée. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai vu le drapeau à damier sur mon tableau de bord, mais en regardant l'écran de TV j'ai vu quelque chose à côté de mon nom qui ne promettait rien de bon. C'est comme ça !"

"Les deux fois où j'ai touché, j'avais en fait perdu l'avant dans le virage précédent [le 8, ndlr], donc ça m'a placé un peu plus à l'extérieur que ce que je voulais, mais je n'avais malgré tout pas idée d'avoir mordu", a-t-il expliqué, piégé par la chicane de milieu de piste. "C'est frustrant parce qu'on ne comprend pas où on touche. Quand on sait ce qu'on a fait de mal, ça va, mais quand on n'en est pas très sûrs, on est forcément un peu furieux après la course."

Afin de mieux comprendre ce qu'il avait fait de mal, il s'est rendu à la direction de course avec son team manager. "Quand je suis monté [à la direction de course] j'ai pu voir que j'avais touché mais c'était littéralement… Enfin, j'ai touché et c'est ça le souci", acceptait-il ensuite, sans polémiquer même si ce très fin dépassement a provoqué des sifflets à l'égard des commissaires lorsque l'image en a été transmise sur les écrans géants.

"Demain, je me laisserai quelques centimètres de plus dans cette zone", promettait alors Binder, pressé de passer à autre chose après être passé de troisième à cinquième au classement de la course sprint. Il était loin d'imaginer que l'histoire allait se répéter le dimanche, au même endroit, et lui coûter à nouveau le podium...

À nouveau, il a mordu la partie verte deux fois, cependant les commissaires sont plus permissifs pour la course longue. En revanche, l'une de ses deux infractions a eu lieu dans le dernier tour et la sanction est alors immédiate dans ce type de circonstances : le pilote rétrograde d'une place. Après avoir "offert" le podium à Fabio Quartararo la veille, c'est donc à Aleix Espargaró qu'il a cette fois cédé la troisième position.

"En ce qui me concerne, je peux l'encaisser, mais je me sens vraiment désolé pour toute mon équipe", s'est excusé le pilote, dépité. "Ils ont fait un boulot incroyable tout le week-end. Ils m'ont fourni une moto sur laquelle j'ai pu vraiment bien me qualifier, mon départ a été dingue, on a réussi à faire fonctionner le pneu tendre jusqu'au bout et on a fait deux podiums."

"Franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait. À nouveau, je n'ai pas réalisé que j'ai touché la partie verte. Quand j'ai vu le replay, j'étais là 'mais merde !'. Vraiment, je suis désolé pour mon équipe."

Brad Binder était à la lutte contre Aleix Espargaró et Jorge Martín dans le dernier tour dimanche, lorsqu'il a mordu la partie verte.

Comme la veille, il a mis un instant avant de réaliser que le podium lui avait échappé. "Aleix est venu près de moi au virage 1 [après l'arrivée], il m'a montré le vert, et je me suis dit… En fait, je n'étais pas très sûr de comprendre ! Ensuite, j'ai regardé l'écran, j'ai vu que [les caméras] me suivaient, et je me suis dit 'oh non, ça ne sent pas bon'. Puis, juste avant de revenir au stand, j'ai regardé à nouveau l'écran et j'ai vu que j'avais encore été rétrogradé."

Brad Binder n'a absolument pas contesté ses sanctions, mais il s'en voulait beaucoup dimanche soir. "Les règles sont les règles. C'est juste que je me sens vraiment débile de l'avoir fait à nouveau !"

Dimanche, à nouveau, de nombreux dépassements ont été enregistrés et deux pilotes ont même écopé d'un long-lap pendant la course principale (Takaaki Nakagami et Álex Márquez). Samedi, Luca Marini avait, lui, écopé d'une demi-seconde de pénalité pour avoir coupé le virage 17, ce qui lui a coûté deux places et un point.

Mais dans le même temps, les images télévisées ont semblé montrer que Jorge Martín avait mordu la zone verte dans le dernier tour dimanche (juste derrière Binder et Espargaró, mais avec plus de dix secondes d'avance sur le suivant) et que Pedro Acosta, en Moto2, l'avait également fait pendant un long-lap lors de sa course, ce qui n'a pourtant pas entraîné de sanction.

"Je vais regarder le positif : on a été forts tout le week-end", a voulu retenir Brad Binder. "C'est comme ça. Une cinquième et une quatrième place, ça n'est pas si mauvais. Ça aurait été sympa de faire deux podiums et on réessaiera la prochaine fois."

