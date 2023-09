Binder piégé par la montée en température de son pneu avant

Le GP de Saint-Marin de Brad Binder a mieux débuté que sa course sprint, mais il s'est beaucoup moins bien terminé. Alors que samedi, il avait réussi à compenser un mauvais envol pour remonter au quatrième rang, il n'a eu besoin que de deux tours pour occuper la même position dimanche, après avoir doublé les pilotes Aprilia au départ, puis Dani Pedrosa dans la deuxième boucle.

Binder est resté proche des trois hommes forts du week-end, Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi, jusqu'à une chute au huitième tour. "Pas le dimanche que j'avais en tête, c'est certain", a résumé le pilote KTM. "C'est dommage d'avoir été éliminé alors que j'étais bien placé, à essayer de rester avec les leaders. J'ai perdu l'avant et ma course était finie. Après, j'ai vécu 20 tours très longs."

Binder a en effet pu remonter sur sa moto mais il n'était plus que 23e. Il a réalisé plusieurs dépassements et profité de différents abandons pour remonter en 14e position, sauvant ainsi deux petits points. Invité à expliquer les circonstances de sa chute, le Sud-Africain a estimé avoir été piégé par un pneu dont la température et la pression ont grimpé, réduisant ainsi son adhérence.

"C'était ma première frayeur. J'ai eu un peu la sensation que l'avant surchauffait un peu. J'avais trois motos devant moi, évidemment, mais ce n'était rien de fou. Sur cette piste, ça peut facilement arriver, surtout dans ce virage parce que c'est un peu bosselé à la corde. C'est dommage d'avoir perdu l'avant."

Brad Binder

Brad Binder a reconnu sa responsabilité dans la chute, n'ayant pas vraiment suffisamment pris en compte la montée en température de son pneu : "C'était de ma faute de ne pas avoir vraiment écouté ça."

"Quand ça commence à chauffer, on a plus de mouvements", a-t-il précisé. "Il y a moins de surface en contact [avec sol]. Quand la pression monte, on a beaucoup de blocages et ça n'accroche plus. [...] Ça ne suit plus la piste."

Au moment de sa chute, Brad Binder ne cherchait pourtant pas à prendre des risques inconsidérés pour rester au contact des trois leaders : "L'objectif était juste d'essayer de rester là. Si j'étais revenu sur quelqu'un, j'aurai naturellement essayé de doubler. Mon plan était de rester là et de voir ce que je pouvais faire. [Samedi], j'ai clairement vu que j'avais un peu de rythme, surtout à la fin, donc j'ai essayé de continuer sur cette voie mais je me suis manqué. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire."