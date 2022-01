Binder s'attend "à être plus fort" en 2022

À 26 ans, Brad Binder aborde sa troisième saison en MotoGP avec, enfin, le sentiment de ne plus se présenter comme un débutant. S'il a déjà dans les jambes deux campagnes complètes dans la discipline, le Sud-Africain estime être beaucoup mieux préparé aujourd'hui que l'an passé à pareille époque. Malgré un succès décroché dès 2020, et répété en 2021 avec maestria sous la pluie du Red Bull Ring, le pilote de l'équipe KTM estime qu'il avait besoin de temps pour tout assimiler du MotoGP. Alors que son équipe a levé le voile sur sa nouvelle RC16, le voici qui se sent mieux armé que jamais, et sur tous les plans.

"Je suis plus préparé que je ne l'ai jamais été", assure-t-il. "J'ai probablement connu mon meilleur mois de décembre et début janvier. J'ai déjà fait certains tests physiques et les résultats sont meilleurs que jamais. J'ai travaillé pour moi et j'ai vraiment hâte de commencer. Nous avons franchi une étape entre ma première saison et la seconde. Maintenant, pour cette troisième année, je pense que je comprends tout beaucoup mieux et je m'attends à être plus fort. Je me sens vraiment prêt pour la saison, alors qu'avant la saison dernière j'étais incertain car j'avais difficilement terminé ma première saison en MotoGP. J'ai fait de bons progrès en deuxième partie de saison dernière, j'étais solide en course, j'étais au maximum. Je suis content de comment ça s'est terminé, pas les résultats mais la manière dont je pilotais."

"Ma première saison a été raccourcie avec le Covid et en première partie d'année dernière j'avais encore le sentiment d'apprendre, et je ne comprenais pas tout correctement. Lors de la deuxième partie de saison j'ai commencé à tout mettre bout à bout et à mieux comprendre ce qu'il me fallait pour être un meilleur pilote de MotoGP. Je pense que maintenant, je peux commencer une saison dans une bien meilleure situation et je pense pouvoir faire quelque chose de vraiment bien. C'est toujours difficile à dire car les choses changent et on ne sait jamais vraiment dans quelle situation on pourrait se retrouver, mais je suis confiant, je me sens bien et l'équipe a consenti d'énormes efforts et beaucoup de travail. Je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose de bien cette année."

Ses points forts et ses points faibles, Brad Binder les connaît. Ainsi veut-il capitaliser sur les uns tout en progressant sur les autres, et cela passe notamment par de meilleurs résultats en qualifications pour ensuite briller dans l'exercice qu'il aime tant.

"En fin de saison dernière déjà, j'ai légèrement progressé", note-t-il. "Je me sentais un peu mieux en qualifications. Pas là où je devais être, pas là où je voulais être, mais mieux, donc j'ai fait des progrès dans ce domaine. J'ai toujours tendance à trouver quelque chose en plus le dimanche. C'est quelque chose que je vais essayer de garder, mais ce serait vraiment génial de se qualifier un peu plus haut sur la grille et plus souvent."

Ambitieux, Brad Binder compte aussi sur une équipe KTM revigorée, qui aura su tirer les leçons d'un cru 2021 rendu difficile par le gel du développement et par la perte des concessions, transition a priori digérée désormais.

"Je pense que 2022 va être une grande année pour nous", avance-t-il. "Nous avons découvert le moment où nous étions compétitifs avec notre package [2021] mais pas encore là où nous le voulions, et je pense que ça va vraiment nous aider pour franchir le prochain cap, en espérant que ça arrivera vite. Nous sommes tous là pour gagner, nous sommes tous là pour nous battre devant et c'est ce que je veux faire. Je ne suis pas satisfait quand je suis entre la cinquième et la dixième place chaque week-end, donc j'ai du boulot. Je sais que je peux améliorer beaucoup de choses."