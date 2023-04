Binder premier surpris par sa victoire en course sprint

Peu de monde aurait misé sur Brad Binder au départ de la course sprint à Termas de Río Hondo, pas même le pilote KTM. Seulement 15e sur la grille de départ, il a pourtant très vite émergé au premier plan. Grâce à un excellent envol et une trajectoire intérieure au premier virage, il était déjà cinquième en abordant la deuxième courbe.

Des dépassements sur Marco Bezzecchi puis Luca Marini lui ont permis de conclure le premier tour à la troisième place. Dans la boucle suivante, Álex Márquez a été une proie facile et dès le troisième tour, Binder avait pris la tête à Franco Morbidelli. Il n'a plus jamais été inquiété par le pilote Yamaha, qui a fini par lâcher le contact et perdre des places.

Binder s'est ainsi imposé au terme des 12 tours de la course sprint, un résultat auquel il a eu du mal à croire. "C'était une petite surprise, c'est certain, pas seulement pour moi mais aussi pour l'équipe", a reconnu le Sud-Africain en conférence de presse. "Le départ a été très bon, j'ai beaucoup attaqué dans les trois ou quatre premiers virages pour revenir le plus vite possible et quand j'ai vu que j'étais troisième ou quatrième, j'avais du mal à y croire ! Je suis super content de la façon dont ça s'est passé."

En fin de course, la victoire de Brad Binder semblait assurée mais Marco Bezzecchi a comblé un déficit de près d'une seconde dans les deux derniers tours, faisant naître une dernière inquiétude : "J'avais vu +0,5 sur mon panneau donc j'étais assez confiant en entamant le dernier tour mais à la fin de la ligne droite opposée, j'ai entendu une moto à côté de moi donc je me suis dit 'Merde.. Il va falloir le bloquer !' J'ai essayé de prendre les trajectoires les plus tendues dans le dernier tour pour qu'il ne puisse me doubler qu'après un gros dépassement."

"Après l'arrivée, je n'en revenais pas. Je n'imaginais pas que ça arrive aujourd'hui, pas depuis la 15e place. C'était incroyable. Merci à mon équipe."

Brad Binder n'a eu besoin que de trois tours pour prendre la tête dans la course sprint

Cette équipe KTM a en effet joué un rôle prépondérant dans le succès de Brad Binder ce samedi, après une entame de week-end assez difficile : "Mon équipe a totalement transformé la moto aujourd'hui. Je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de grip donc je ne peux pas les remercier suffisamment pour leurs efforts. Demain, il faudra se battre, faire la même chose mais je suis content d'avoir retrouvé la victoire, ça faisait longtemps. C'était un peu inattendu pour moi."

Ce n'est pas la première fois que KTM surprend depuis le lancement de la saison puisque Brad Binder et Jack Miller avaient déjà dépassé les attentes au GP du Portugal, en prenant de gros points. Le Sud-Africain est impressionné par le travail du constructeur pour corriger le tir ces dernières semaines, après des tests de pré-saison timides.

"Pendant les tests, on a trouvé la voie le dernier jour à Portimão. Le premier jour [au GP du Portugal], je n'arrivais pas trop à piloter la moto parce que mon cou n'allait pas bien après la chute [pendant les tests]. Le deuxième jour n'était pas très bon, le troisième bien meilleur. Les mecs m'ont apporté beaucoup de confiance sur la moto, elle était beaucoup plus stable, j'ai pu freiner plus tard et avoir plus d'adhérence à l'arrivée. Ce sont les plus gros progrès qu'ils ont faits."

"Ici, vendredi on avait l'air de souffrir encore un peu et ils ont fait leurs devoirs hier. Même si les conditions étaient délicates ce matin, je savais que la moto était bien meilleure et j'étais beaucoup plus confiant. Mon équipe a fait un travail fantastique pour préparer la moto pour la course. Bravo aux gars, merci à eux. On verra sur la distance d'une course demain."