Binder a ralenti après avoir reçu une alerte en course

Brad Binder a perdu la septième place du championnat à Barcelone, pourtant on l'a vu aux avant-postes tout au long du week-end. Deuxième après la journée d'ouverture, il a cru un instant avoir obtenu une qualification en première ligne, rare pour lui, avant qu'un chrono initialement supprimé ne soit redonné à Raúl Fernández. Tout de même quatrième sur la grille, on l'a vu occuper la tête du sprint, puis figurer dans le groupe de tête de la course principale.

Dans le détail, tout n'a toutefois pas été rose pour le pilote KTM. Vendredi, il a eu le sentiment d'utiliser ses jokers en allant "de blocage en blocage" et en tombant deux fois en dix minutes. Samedi, il a encore chuté mais cette fois alors qu'il occupait la tête du sprint. S'il indiquait alors ne pas avoir eu "la moindre alerte", il a fait une expérience similaire lors de la course principale, le lendemain, et s'y montré très attentif.

Car, alors qu'il occupait la quatrième place derrière le futur vainqueur, Binder a senti que son pneu avant connaissait une baisse notable de performance dès le sixième tour. Il a alors choisi la prudence pour pouvoir aller au bout de la course.

"Je savais que ce serait une course de gestion, donc au départ j'ai essayé d'économiser mon pneu arrière. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment étrange : au sixième tour, mon pneu avant était déjà mort", a-t-il expliqué dimanche soir.

VIDÉO - Le résumé du GP de Catalogne

"Pour être honnête, hier j'ai eu un gros blocage de l'avant autour du même tour, c'était le premier que j'avais et j'étais tombé. Aujourd'hui, j'en ai eu quelques-uns, et ça a été un bon avertissement, parce que [ça voulait dire que] ça recommençait. J'ai donc dû décider si je voulais finir comme j'avais fini hier, ou bien si je voulais ramener la moto à l'arrivée."

En délicatesse avec ses pneus, Binder n'a pu éviter de reculer dans la hiérarchie. "Je n'arrivais pas du tout à emmener de vitesse en entrée de virage, je ne pouvais pas du tout freiner tard. Et quand on entre si lentement et qu'on doit en même temps gérer le pneu arrière… Wow, mon rythme était tellement lent ! Je n'arrivais pas du tout à attaquer, et chaque fois que j'ai essayé de le faire un petit peu, je me suis fait de grosses chaleurs avec l'avant qui se bloquait. Donc, en gros, j'ai juste essayé de ramener la moto à l'arrivée et il n'y a pas grand-chose à dire."

"Je me suis fait une chaleur en essayant simplement d'atteindre l'angle maximal. Ça met vraiment un surplus de puissance sur le pneu avant. La roue s'est bloquée quelques fois dans cette situation et c'est là que je me suis dit 'OK, je n'ai pas écouté cet avertissement hier, alors il vaudrait sans doute mieux que je me réveille un peu'. Après, la réalité c'est que si on ne peut pas attaquer à ce point, on ne fait que tourner lentement, et c'est ce que j'ai fait."

Finalement huitième à 18 secondes du vainqueur, Brad Binder n'est reparti de Barcelone qu'avec huit points, ce qui a permis à Aleix Espargaró de prendre l'avantage au classement général avec les 25 unités qu'il a glanées en Catalogne.