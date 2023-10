Les blessures ont entraîné 74 forfaits depuis le début de la saison

Depuis le début de la saison 2023, aucune course, qu'il s'agisse des sprints ou de l'épreuve du dimanche, ne s'est déroulée avec la totalité des titulaires au départ. Les blessures ont été nombreuses, avec des absences qui ont parfois duré plusieurs mois. On totalise ainsi un total de 74 forfaits : 34 pour des courses sprint et 40 pour les Grands Prix.

Parmi les raisons les plus souvent évoquées pour expliquer ces blessures en cascade, on retrouve le nouveau format des week-ends, avec l'introduction des courses sprint. Les épreuves ajoutent elles-mêmes un danger, avec un départ supplémentaire chaque week-end, mais le nouveau format impose aussi de prendre plus de risques dès le vendredi, pour assurer une place en Q2.

Le format a été ajusté à Silverstone, en excluant la première séance du classement comptant pour l'entrée en Q2, mais les critiques demeurent et Aleix Espargaró a jugé la situation "insoutenable" avec un calendrier si dense.

Plusieurs titulaires sont attendus pour un retour au GP d'Indonésie ce week-end, mais Marco Bezzecchi risque de s'ajouter à la liste des forfaits, qui ont jusqu'à présent touché huit pilotes, soit plus du tiers du plateau. Chaque absence coûtera cher au cours des prochaines semaines, avec les six dernières courses de la saison organisées en seulement sept week-ends.

Álex Rins - 17 courses manquées (8 sprints, 9 GP)

À terre en course sprint au Mugello, Álex Rins a subi une fracture complexe du tibia et de la fibula de la jambe droite, qui a nécessité deux opérations et une longue convalescence. Le pilote LCR a tenté un retour à Motegi, trois mois et demi après sa blessure, mais a finalement renoncé. Il devrait à nouveau tenter de rouler à Mandalika ce week-end, avec une nouvelle fois Stefan Bradl prêt à le remplacer en cas de renoncement. À ce jour, Rins a manqué un total de 17 courses (huit sprints et neuf courses principales).

Pol Espargaró - 16 courses manquées (8 sprints et 8 GP)

Le premier pilote blessé cette année est celui qui l'a été le plus durement. Victime d'une lourde chute durant la deuxième séance à Portimão, Pol Espargaró a subi huit fractures, principalement aux vertèbres et à la mâchoire. Il n'a pu faire son retour qu'au GP de Grande-Bretagne, plus de quatre mois après sa chute, et a ainsi manqué huit week-ends de compétition, soit 16 courses.

Enea Bastianini - 15 courses manquées (7 sprints et 8 GP)

La saison d'Enea Bastianini a été gâchée par deux blessures. Envoyé au sol lors de la première course sprint de l'année, au Portugal, l'Italien s'est fracturé l'omoplate droite. Après une tentative de retour à laquelle il a vite renoncé à Jerez, il a retrouvé sa Ducati pour de bon un mois plus tard, au Mugello, et a donc manqué quatre sprints et cinq Grands Prix.

Bastianini s'est à nouveau blessé dans la chute qu'il a provoquée au départ du GP de Catalogne. Il s'est fracturé la malléole de la cheville gauche et le deuxième métacarpien de la main gauche. Après avoir manqué trois week-ends de compétition, soit six courses, il va tenter un retour en Indonésie. Au total, Bastianini a manqué sept courses sprint et huit du dimanche cette année.

Marc Márquez - 8 courses manquées (3 sprints et 5 GP)

Marc Márquez a surtout fait parler de lui avec son départ de Honda ces dernières semaines mais l'Espagnol a également connu plusieurs blessures cette année. Il s'est fracturé le premier métacarpien du pouce de la main droite dans l'accrochage du GP du Portugal, ce qui l'a contraint à déclarer forfait pour trois week-ends de compétition, soit huit courses.

Marc Márquez a multiplié les chutes en Allemagne

Márquez a cumulé cinq chutes au Sachsenring et a renoncé à disputer la course principale. De retour à Assen une semaine plus tard, il a pris part à la course sprint mais pas à celle du dimanche, des examens ayant révélé une fracture du pouce de la main gauche et surtout une côte fêlée, qui l'empêchait de bien respirer. Márquez a ainsi manqué un total de huit courses cette année, trois sprints et cinq épreuves du dimanche.

Joan Mir - 7 courses manquée (3 sprints et 4 GP)

Sur la seconde Honda officielle, Joan Mir a lui aussi connu plusieurs blessures. Tombé sur la tête pendant la course sprint à Termas de Río Hondo, Joan Mir souffrait d'un traumatisme crânien qui provoquait des vertiges et des nausées, ainsi que d'un hématome à la cheville droite. Il a dû renoncer à disputer la course principale.

Mir s'est à nouveau blessé durant la deuxième séance au Mugello, à l'auriculaire de la main droite. Il a manqué les six courses (trois sprints et trois courses principales) qui restaient à disputer avant la pause estivale, portant son nombre de forfaits sur la saison à sept.

Álex Márquez - 4 courses manquées (2 sprint et 2 GP)

Álex Márquez s'est fracturé trois côtes en tombant pendant les qualifications au Grand Prix d'Inde. Forfait pour les deux courses du week-end puis pour celles de Motegi, il va tenter un retour à Mandalika ce week-end.

Miguel Oliveira - 4 courses manquées (2 sprints et 2 GP)

À deux reprises, Miguel Oliveira a fait les frais d'accidents qu'il n'avait pas provoqués. Percuté par Marc Márquez à Portimão, le pilote RNF souffrait de lésions sur les tendons de la jambe droite et a dû faire l'impasse sur le déplacement en Argentine.

Miguel Oliveira a été blessé dans la chute provoquée par Marc Márquez au Portugal

Oliveira a manqué deux courses supplémentaires, celles du Mans, après avoir été pris dans l'accident du premier départ au GP d'Espagne. Le Portugais avait une fracture de l'humérus et une lésion du ligament antérieur du labrum, au niveau de l'épaule gauche. Il a pu faire son retour au Mugello, profitant d'une pause de quatre semaines après le GP de France.

Luca Marini - 3 courses manquées (1 sprint et 2 GP)

Le dernier blessé en compétition a été Luca Marini, projeté à terre au départ de la course sprint en Inde. La clavicule gauche fracturée, le demi-frère de Valentino Rossi n'a pas pu disputer la course principale, ni celles au Japon. Son retour pour le GP d'Indonésie n'a pas encore été confirmé, mais son équipe fixait cette échéance après son opération.

Marco Bezzecchi et Michele Pirro

La courte pause des derniers jours a été dure pour les pilotes, avec deux nouvelles blessures alors qu'elles étaient toutes survenues pendant des week-ends de compétition du MotoGP jusqu'à présent. Marco Bezzecchi s'est fracturé la clavicule droite en chutant au Ranch de Valentino Rossi. Opéré par le même chirurgien que Marini, son forfait pour Mandalika n'a pas encore été confirmé. S'il est absent, VR46 n'aura pas l'obligation de le remplacer puisque les équipes ne doivent aligner un autre pilote que dix jours après l'annonce d'un forfait.

Michele Pirro s'est lui aussi blessé, avec fracture de la malléole de la cheville gauche lors de la finale du CIV en Italie. Même s'il n'est pas titulaire, le pilote d'essais de Ducati est un acteur important de la saison 2024 puisqu'il a déjà assuré trois remplacements de Bastianini.