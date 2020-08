Brad Binder 26e vainqueur au palmarès du MotoGP

La saison 2020 du MotoGP nous avait déjà réservé un nouveau vainqueur, Fabio Quartararo faisant retentir la Marseillaise pour la première fois en 21 ans dès la première course du championnat. Et voilà que, deux manches plus tard, Brad Binder est venu ajouter son nom à un groupe pourtant peu fourni, celui des pilotes qui, depuis la création du MotoGP en 2002, ont réussi à s'imposer.

Étonnant d'aisance au guidon de la KTM, le Champion du monde Moto3 de la saison 2016 a décroché à l'issue de ce qui n'était que sa troisième course parmi l'élite une victoire qui l'a lui-même estomaqué et historique à bien des égards... Première victoire pour KTM dans la catégorie reine, elle est aussi la première d'un pilote sud-africain et voit un rookie gagner pour la première fois depuis 2013 !

Binder est devenu le 111e pilote à s'imposer en catégorie reine depuis 1949, et le 26e depuis la création du MotoGP. Depuis que Jack Miller a mis un terme, en 2016, à la très longue domination de ceux que l'on surnommait les Quatre Fantastiques (Rossi, Lorenzo, Pedrosa et Márquez, qui avaient remporté à eux quatre les 62 victoires précédentes), il est le huitième à ouvrir son compteur.

L'exceptionnelle saison 2016 avait compté quatre nouveaux vainqueurs, sur un total étourdissant de neuf pilotes différents à être montés sur la plus haute marche du podium. Il a ensuite fallu attendre 2019 pour voir de nouvelles entrées dans ce cercle fermé, avec Álex Rins et Danilo Petrucci, et la surprenante saison 2020 a déjà inscrit deux nouveaux noms au palmarès en trois courses seulement.

Parmi les 26 pilotes qui se sont un jour imposés en MotoGP, on retiendra qu'ils ne sont que cinq à être également devenus Champions du monde dans la catégorie telle que nous la connaissons actuellement, Dani Pedrosa ayant prouvé à ses dépens que le nombre de victoires en course n'était pas gage de couronne.

Tous les pilotes vainqueurs en MotoGP (depuis 2002) :

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre