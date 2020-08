Brad Binder pense qu'il fera encore "beaucoup d'erreurs" cette saison

Durant les deux Grands Prix disputés à Jerez, Brad Binder a affiché un rythme impressionnant, se montrant parfois plus rapide que les pilotes qui se sont battus pour le podium. Mais alors qu'il a connu deux premières courses prometteuses mais difficiles, le Sud-Africain accepte l'idée qu'il fera encore, selon lui, "beaucoup d'erreurs" durant cette saison, qui le voit faire ses débuts en MotoGP.

Lors du GP d'Espagne, Binder évoluait en septième position, juste derrière son coéquipier Pol Espargaró, lorsqu'une erreur au freinage l'a relégué en queue de peloton. La semaine suivante, c'est un accrochage dans le premier virage de la course qui l'a fait sortir de la piste, le forçant là aussi à cravacher derrière. Il était remonté à la 12e place lorsqu'il est parti en highside.

Premier pilote sud-africain à courir en catégorie reine depuis Shane Norval en 2000, Binder admet que ces erreurs n'ont pas de quoi le rendre fier, mais qu'en tant que rookie il risque fort de le répéter au cours de cette saison. Car, lorsque Motorsport.com lui demande s'il peut en quelque sorte être libéré d'un poids en ayant commis ces fautes dès ses débuts, il répond : "Je suppose que ce serait bien si c'était fini, parce que ce n'est pas mon genre de faire des erreurs en course. Et j'en ai fait deux fois de suite. Ce n'est pas génial de ma part, mais c'est comme ça. La vie continue, et en fin de compte, je dois garder à l'esprit que je suis rookie. Je vais encore faire beaucoup d'erreurs cette année."

Brad Binder n'est effectivement pas coutumier des fautes en course, lui qui n'a abandonné que sept fois depuis sa campagne victorieuse en Moto3, en 2016. Bien que déçu de ne pas avoir été récompensé pour le rythme impressionnant qu'il a affiché, il avoue qu'il ne s'attendait pas à de telles performances dès ses premières courses.

"Je suppose que c'est le seul point positif que l'on peut en tirer", souligne-t-il, lui qui a signé le neuvième meilleur temps en course au GP d'Espagne et le troisième au GP d'Andalousie. "C'est vraiment bien. Je ne me serais jamais attendu à ce que ça arrive pour mes deux premiers Grands Prix. Bien sûr, mon rythme était un peu fait de hauts et de bas. Mais, malgré tout, quand j'ai fait des tours propres, ils étaient super rapides, pas très loin des gars du top cinq."

"J'ai fini par tout gâcher au bout de 13 tours de course. Il me manquait donc encore 11 tours", résume-t-il. "Je dois continuer à travailler sur ce point, garder la même stratégie tout au long du week-end et m'assurer que j'ai cette capacité à me sentir à l'aise et à maintenir un bon rythme de course. Et je pense que cela me donnera un bon élan sur les prochaines courses."

Les pilotes MotoGP, pas les super-héros que l'on croit

Après sa première expérience en course parmi l'élite, Brad Binder avait déjà retenu une leçon importante pour son approche mentale. "La plus grande chose que j'ai apprise, c'est que ces pilotes MotoGP sont tous des êtres humains. Ce ne sont pas les super-héros que l'on pourrait croire", avait-il déclaré entre les deux courses. "C'est génial parce que je vois que j'ai le sentiment de pouvoir faire du bon travail et que je mérite d'être ici. Je me sens donc beaucoup plus détendu."

Pilote le plus expérimenté du groupe KTM, Pol Espargaró a lui aussi souligné la qualité des débuts de son nouveau coéquipier, estimant que cela pouvait également lui profiter. "L'arrivée de jeunes m'aide bien. Brad pousse pas mal, il fait des choses différentes. Parfois mieux, parfois moins bien que ce que je fais", observe-t-il, saluant la fraîcheur des deux nouveaux pilotes du groupe. "Il serait facile de se reposer et se dire 'OK, je suis le plus rapide, je m'en fiche', mais je regarde beaucoup leurs données et j'essaie de comprendre ce qu'ils font différemment. Il y a beaucoup à apprendre actuellement, particulièrement de Brad car il a un très bon niveau."

Avec Guillaume Navarro