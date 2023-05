Deux courses marquées par des remontées pour Binder

Brad Binder a vécu deux courses très différentes au Grand Prix de France, mais toutes deux marquées par des remontées. Samedi, il s'est classé au deuxième rang en course sprint après un départ en dixième position. Déjà quatrième après les deux premiers tours, il a profité de la lutte entre Marc Márquez et Pecco Bagnaia pour les doubler en sortant de la chicane Dunlop. Jorge Martín était hors de portée et il a passé le reste du sprint à la deuxième place.

"J'ai encore pris un bon départ, j'ai doublé pas mal de pilotes au début", expliquait-il samedi en conférence de presse. "Quand j'ai vu l'opportunité, j'ai voulu la saisir pour faire ma course. Marc et Pecco se battaient dans les virages 3 et 4. J'ai vu que c'était très serré entre eux au virage 4, j'ai vu mon opportunité pour couper la trajectoire et ça a fonctionné donc j'ai pu doubler les deux, ce qui m'a vraiment permis de me concentrer sur Jorge."

"J'étais concentré et j'ai essayé de revenir sur lui mais ça n'a clairement pas fonctionné. Il avait un excellent rythme, il a fait un travail fantastique donc j'étais vraiment, vraiment content de prendre la deuxième place, surtout après des qualifications qui ne se sont pas du tout bien passées."

Gêné par "beaucoup de blocages" à l'avant en Q2, Binder était une nouvelle fois contraint à un départ au cœur du peloton dimanche, mais pensait avoir une "solution claire" pour la course principale, ce qu'il a pu confirmer : "Les améliorations dont j'avais besoin, on les a testées pendant le warm-up et je me sentais vraiment mieux. J'étais très rapide pendant le warm-up et j'étais satisfait, mais quand on se retrouve 20e dans le premier tour, c'est difficile."

Brad Binder a en effet vu ses chances de bon résultats gâchées par un petit contact avec Álex Márquez, ce qui vaudra une pénalité au pilote Gresini au Mugello, au virage de la Chapelle après le départ, et s'est retrouvé en fond de classement. Le pilote KTM n'était que 16e à la fin du premier tour, mais malgré un contexte difficile, il a pu remonter dans le classement.

"Quand on est derrière les autres et que le pneu surchauffe, on n'a pas grand-chose à faire. C'est très difficile de doubler parce qu'on n'a plus de marge quand on est sur le flanc [du pneu]. C'était difficile pour moi car je voulais faire des dépassements aussi vite que possible, mais je ne voulais pas me rater parce que je n'avais pas de très bonnes sensations, en tout cas avec l'avant. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de remonter, de doubler beaucoup de monde"

Brad Binder a pris la deuxième place du sprint mais a vécu une course principale plus difficile

Brad Binder était déjà huitième à mi-course, juste derrière Jack Miller, sur une trajectoire opposée puisqu'il dégringolait dans le classement après avoir mené les premiers tours. Le Sud-Africain a tenté un dépassement sur son coéquipier mais a dû passer hors piste, ce qui l'a contraint à respecter un long-lap.

"Malheureusement je me suis raté dans la ligne droite opposée. J'ai pris une très bonne aspiration derrière Jack, j'ai freiné un peu plus tard ce que ce qu'il voulait.Je n'ai pas voulu risquer la chute donc j'ai tiré tout droit dans la chicane. Je pensais avoir perdu une seconde [ce qui aurait évité la pénalité, ndlr] mais c'était clairement un peu moins. C'était une erreur de ma part, j'aurais dû faire attention. Ça m'a coûté plus d'une seconde selon moi mais pas par rapport à mon chrono, j'ai pris Jack pour référence."

La sanction a permis à Fabio Quartararo de repasser devant Brad Binder, qui a repris l'avantage puis tiré profit des chutes de Jack Miller et Marc Márquez pour sauver un résultat honorable : "J'ai fini sixième après le long-lap. Une journée très difficile mais c'était un gros bonus de prendre dix points."

Ces précieux points permettent à Brad Binder de revenir à 11 unités de Pecco Bagnaia, l'un des grands perdants de la journée avec sa nouvelle chute. Il ne s'en réjouit pas vraiment, ayant été témoin de la plupart des incidents qui ont émaillé la course : "Je suis désolé pour lui parce que je suis certain qu'il ne voulait pas que son dimanche se passe comme ça. C'était le chaos. J'ai tout vu, j'ai vu tous les incidents. C'était une course un peu chaotique mais c'est comme ça. La course est dure."