KTM voit Brad Binder gagner en confiance avant la saison 2024

Dans une saison 2023 marquée par la domination de Ducati, Brad Binder a plusieurs fois été le seul à opposer une certaine résistance. Le pilote KTM n'a certes remporté aucune course principale, ses deux uniques succès étant survenus dans les sprints de Termas de Río Hondo et Jerez, mais il a décroché cinq podiums et a pris la quatrième place du championnat.

Et alors que KTM espère s'inviter dans la lutte pour la couronne mondiale avec Ducati cette année, Francesco Guidotti croit plus que jamais en son pilote, d'autant plus qu'il a vu Binder adopter une approche "un peu différente" cette année, pour franchir un cap supplémentaire.

"Chaque fois qu'il atteint un palier, comme l'année dernière où il était quatrième, son meilleur classement, il veut grimper un cran au-dessus, et il faut toujours changer certaines choses pour cela", explique le team manager de l'équipe officielle. "Ce qui compte c'est la combinaison, les sensations du pilote avec la moto que nous fournissons. Il faut que nous trouvions la meilleure combinaison possible pour nous battre constamment pour le top 3."

Guidotti estime que "l'approche mentale et la confiance en lui" de Binder sont en progrès constants, grâce à une intégration toujours plus poussée chez KTM, à l'orée de sa cinquième saison en MotoGP : "Je pense qu'il a maintenant plus confiance dans notre moto et dans les personnes qui l'entourent, et il faut bien sûr qu'il ait plus confiance en lui-même. Plus que sa vitesse, il nous a montré lors du test que son approche était un peu différente."

Brad Binder

Concernant son pilotage, l'intéressé espère devoir faire mieux dans l'exercice des qualifications, après avoir déjà montré des signes de progrès la saison passée, qu'il attribue surtout à une RC16 devenue plus performante sur un tour. Binder estime pouvoir encore franchir un cap dans ce domaine, et espère aussi réussir à mieux préserver ses pneus dans la durée.

"Pour moi, la grosse chose à améliorer, ce serait d'abord de rendre les qualifications légèrement meilleures", déclare le Sud-Africain. "Cela aiderait beaucoup parce que c'est beaucoup plus simple quand on s'élance avec les deux ou trois premiers, et de ne pas être coincé dans le groupe. C'est une chose que j'aimerais améliorer."

"L'autre domaine en tant que pilote, c'est que j'aimerais mieux gérer mes pneus, cela pourrait faire une grosse différence. Pour nous, il est important de finir les courses avec autant de pneu que nos rivaux, si ce n'est plus. L'an dernier, j'ai senti que l'on avait un peu plus de mal. C'est un domaine clair sur lequel je dois probablement travailler : être aussi rapide mais un peu plus doux sur les pneus. Si je peux améliorer ça, je suis confiant pour que ça me donne beaucoup plus de possibilités d'être fort pour me battre en fin de course."

Avec Léna Buffa